Real Madrid, Valverde'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı

Valverde, 2018-2019 sezonundan bu yana Real Madrid'de forma giyerken, eflatun beyazlı formayla şimdiye kadar çıktığı 75 maçta 5 gol attı.

Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar