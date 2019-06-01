Son Dakika Haberleri: Real Madrid ve Arsenal'in eski futbolcusu trafik kazasında hayatını kaybetti
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Real Madrid ve Arsenal'in eski futbolcusu trafik kazasında hayatını kaybetti

1 saat önce

Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi büyük takımlarda oynayan ünlü futbolcu Jose Antonio Reyes, İspanya'nın Sevilla kentine bağlı Utrera ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Doğduğu şehirde hayata gözlerini yuman İspanyol oyuncu 36 yaşındaydı.

Real Madrid ve Arsenal'in eski futbolcusu trafik kazasında hayatını kaybetti, System.String[]
Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi büyük takımlarda oynayan ünlü futbolcu Jose Antonio Reyes, İspanya'nın Sevilla kentine bağlı Utrera ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Doğduğu şehirde hayata gözlerini yuman İspanyol oyuncu 36 yaşındaydı.

Ünlü futbolcunun Sevilla-Utrera yolunda kuzeni ve bir arkadaşıyla birlikte kaza geçirdiği ve olayda 23 yaşındaki kuzeninin de hayatını kaybettiği belirtildi. Araçtaki diğer kişininse yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:23 
Arsenal, Real Madrid, Dünya
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