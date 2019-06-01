Real Madrid ve Arsenal'in eski futbolcusu trafik kazasında hayatını kaybetti
1 saat önce
Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi büyük takımlarda oynayan ünlü futbolcu Jose Antonio Reyes, İspanya'nın Sevilla kentine bağlı Utrera ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Doğduğu şehirde hayata gözlerini yuman İspanyol oyuncu 36 yaşındaydı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:23
Kariyerinde Real Madrid
ve Arsenal
gibi büyük takımlarda oynayan ünlü futbolcu Jose Antonio Reyes
, İspanya
'nın Sevilla
kentine bağlı Utrera ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Doğduğu şehirde hayata gözlerini yuman İspanyol oyuncu 36 yaşındaydı.
Ünlü futbolcunun Sevilla-Utrera yolunda kuzeni ve bir arkadaşıyla birlikte kaza geçirdiği ve olayda 23 yaşındaki kuzeninin de hayatını kaybettiği belirtildi. Araçtaki diğer kişininse yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
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Jose Antonio Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti
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