Son Dakika Haberleri: Real Madrid ve Barcelona, Ahmed Kutucu'nun peşinde!
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Real Madrid ve Barcelona, Ahmed Kutucu'nun peşinde!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Türkiye adına ilk maçına Andorra karşısında çıkan Schalke 04'ün genç yıldızı Ahmed Kutucu için Real Madrid ve Barcelona sıraya girdi.

Real Madrid ve Barcelona, Ahmed Kutucu'nun peşinde!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Türkiye adına ilk maçına Andorra karşısında çıkan Schalke 04'ün genç yıldızı Ahmed Kutucu için Real Madrid ve Barcelona sıraya girdi.


Almanya'nın Westdeutsche Allgemeine Zeitung gazetesinin haberine göre Real Madrid ve Barcelona, Schalke 04'ün 19 yaşındaki forvetini transfer etmek istiyor.


Hem Real Madrid hem de Barcelona, Ahmed Kutucu'nun geleceğin yıldız adayları arasında olacağını düşünürken transfer yarışına girdiler.


AHMED KUTUCU'YU UYARMIŞLARDI AMA...


Schalke ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu, A Milli formayı seçmiş ve Almanya'dan tepki almıştı. Alman Futbol Federasyonu, Ahmed'e tercihinden dolayı "Bu tercihin kariyerini ve geleceğini olumsuz etkileyebilir" tehdidinde bulunmuştu.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:31 
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