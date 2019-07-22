Real Madrid yeni sezona hazırlanıyor
1 saat önce
Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında hazırlıklarına devam eden Real Madrid hazırlık maçı yaptı.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında hazırlıklarına devam eden Real Madrid
hazırlık maçı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:06
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