Son Dakika Haberleri: Real Madrid yeni sezona hazırlanıyor
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Real Madrid yeni sezona hazırlanıyor

1 saat önce

Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında hazırlıklarına devam eden Real Madrid hazırlık maçı yaptı.

Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında hazırlıklarına devam eden Real Madrid hazırlık maçı yaptı.
Real Madrid yeni sezona hazırlanıyor
Real Madrid, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:06 
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