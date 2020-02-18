Real Madridli basketbolcu Anthony Randolph sakatlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Real Madridli basketbolcu Anthony Randolph sakatlandı - Son Dakika Spor

Real Madridli basketbolcu Anthony Randolph sakatlandı

7 saat önce

Real Madrid Kulübü, basketbol takımından Anthony Randolph'un sol el baş parmağından sakatlandığını duyurdu.

Real Madridli basketbolcu Anthony Randolph sakatlandı, System.String[]

Real Madrid Kulübü, basketbol takımından Anthony Randolph'un sol el baş parmağından sakatlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Randolph'un sol el baş parmağında bağ yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Kral Kupası finalinde pazar günü Unicaja Malaga'ya karşı oynadıkları maçta sakatlanan Randolph'un iyileşme süreciyle ilgili bilgi verilmedi.

İspanyol basını, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçında Randolph'un forma giyme olasılığı olmadığını yazarken, solak olan ABD'li uzun forvetin sahalara dönmesinin dört hafta sürebileceği iddia edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:52 Kaynak: AA
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