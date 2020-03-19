Real Madridli futbolcu korona karantinasından kaçtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Real Madridli futbolcu korona karantinasından kaçtı - Son Dakika

Real Madridli futbolcu korona karantinasından kaçtı

6 saat önce

Real Madrid takımının Sırp golcüsü Luka Joviç korona karantinasını ihlal ederek sevgilisinin doğum günü için Sırbistan'a gitti.

Real Madridli futbolcu korona karantinasından kaçtı, System.String[]

Real Madrid takımının Sırp golcüsü Luka Joviç korona karantinasını ihlal ederek sevgilisinin doğum günü için Sırbistan'a gitti.


Real Madrid'in Sırp futbolcusu Luka Jovic, Real Madrid'in basketbol takımında bir oyuncuda korona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından alınan karantina kararlar gereği İspanya'da karantina altına alındı. Sırp futbolcu Jovic, sevgilisinin yaş gününü kutlamak için özel uçakla Belgrad'a gitti. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Real Madrid basketbol takımının oyuncusu Trey Thompkins'in korona virüsü testi pozitif çıkmış, Real Madrid kulübü aynı tesiste antrenman yapan tüm sporcuları karantinaya almıştı. Teknik Direktör Zinedine Zidane'nin verdiği kararla futbol takımı da karantinaya dahil edilmişti.


Sırp polisinden açıklama: "Tutuklanabilir"


Korona virüsü riski altında olan Sırbistan'da, ülkeye giriş yapan herkes karantinaya alınıyor. Sırp yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Real Madridli Luka Jovic için Sırp makamlarının karantinayı ihlal etmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu duyuruldu. Sırp polisi ise yaptığı açıklamada, "Luka Jovic'i kalacağını beyan ettiği adreste bulamadık, tutuklanabilir" dedi.


Sırp yetkililer ayrıca, Luka Jovic'in ağır bir para cezası ile üç yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceğini bildirdi.


Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç de, Sırp oyuncu Joviç'i sert bir şekilde eleştirdi. Başbakan Brnabiç, "Milyon Euro'luk sözleşmeleri olan ve yurt dışından gelen futbolcular her şeyi yapabileceklerine inanıyorlar ama yanlış düşünüyorlar" dedi. - BELGRAD

Sırbistan Karadağ, Real Madrid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:54 Kaynak: İHA

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