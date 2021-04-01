Sergio Ramos sakatlandı

Real Madrid Kaptanı Sergio Ramos, İspanya Milli Takımı'nda sakatlık geçirdi.

Real Madrid Kaptanı Sergio Ramos, İspanya Milli Takımı'nda sakatlık geçirdi. İspanyol ekibi Real Madrid'in Kaptanı Sergio Ramos, İspanya Milli Takımı'nda sakatlık geçirdi. Madrid'ten yapılan açıklamada Ramos'un sol bacak alt arka kaslarından sakatlık yaşadığını ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi. 35 yaşındaki futbolcu, 6 Nisan'da Liverpool, 10 Nisan'da Barcelona ve 14 Nisan'da oynanacak olan Liverpool maçını sakatlığı sebebiyle kaçıracak. - İSTANBUL

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