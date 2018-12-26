Son Dakika Haberleri: Real Sociedad'da Teknik Direktör Değişikliği

Real Sociedad'da Teknik Direktör Değişikliği

1 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Real Sociedad, alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Asier Garitano'nun görevine son verdiğini açıkladı.

Real Sociedad'da Teknik Direktör Değişikliği, System.String[]
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Real Sociedad, alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Asier Garitano'nun görevine son verdiğini açıkladı.

Real Sociedad kulübünden yapılan yazılı açıklamada, görevine son verilen Garitano'nun yerine altyapıyı çalıştıran İspanyol İmanol Alguacil'in getirildiği belirtildi.

La Liga'da geride kalan 17 haftada Real Sociedad, 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile 15. sırada yer alıyor.

Öte yandan Garitano, La Liga'da bu sezon görevden alınan 6. teknik direktör oldu. La Liga'da daha önce Julen Lopetegui (Real Madrid), Antonio Muhamed (Celta Vigo), Leo Franco (Huesca), Javi Calleja (Villarreal) ve Eduardo Berizzo (Athletic Bilbao) görevine son verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:03 Kaynak: AA

İspanya, La Liga, Real Sociedad, Spor
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