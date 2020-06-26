Real Valladolid zorlu Sevilla deplasmanında! Enes Ünal oynayacak mı? İddaa'da oranlar... - Son Dakika

Real Valladolid zorlu Sevilla deplasmanında! Enes Ünal oynayacak mı? İddaa'da oranlar...

Bu bir ilandırSEVILLA - REAL VALLADOLIDSalgın arasından Real Betis galibiyetiyle dönen Sevilla, sonraki 3 maçından ise beraberlikle ayrıldı.

Bu bir ilandır

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SEVILLA - REAL VALLADOLID


Salgın arasından Real Betis galibiyetiyle dönen Sevilla, sonraki 3 maçından ise beraberlikle ayrıldı.


Son 8 haftaya girerken 4. sırada yer alıyorlar ve ilk 4'teki konumlarını muhafaza edip önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmaya çalışacaklar...


TD Julen Lopetegui'nün elinde bol alternatifli bir kadro var ve İspanyol teknik adam sıkışık fikstürde rotasyona gidiyor. Pazartesi günü Villarreal deplasmanında Munir El Haddadi, Lucas Ocampos, Jesus Navas ve Luuk de Jong yedekte başladı - bu sefer hepsini ilk 11'de görebiliriz...


Real Valladolid ise Getafe deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve Mallorca'nın üst üste puan kayıpları sonrası puan tablosunda biraz olsun rahata erdi.


Sağ bek Pedro Perro ve forvet Sandro Ramirez henüz iyileşmedi.


Ramirez'in yokluğunda sazı eline alan milli futbolcumuz Enes Ünal, salgın dönüşü sonrası ilk 11 çıktığı 3 maça 2 gol sığdırmayı başardı. Zorlu Sevilla deplasmanında da Sergi Guardiola ile birlikte hücumda gol aramaya devam edecekler...


İki takım arasında oynanan son 3 maçta Sevilla, Real Valladolid'den gol yemedi.


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Valladolid, Real Betis, Enes Ünal, Sevilla, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 05:08 

Son Dakika Spor Real Valladolid zorlu Sevilla deplasmanında! Enes Ünal oynayacak mı? İddaa'da oranlar... - Son Dakika Spor
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