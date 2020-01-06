Realkom istihdama destek olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Realkom istihdama destek olacak - Son Dakika

Realkom istihdama destek olacak

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürütme kurulunda yer aldığı Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mezuniyet sonrası öğrencilerine istihdamı noktasında öncelik tanınması konusunda...

Realkom istihdama destek olacak, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürütme kurulunda yer aldığı Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mezuniyet sonrası öğrencilerine istihdamı noktasında öncelik tanınması konusunda Düzce'de faaliyetlerini sürdüren Realkom Tekstil ile protokol imzaladı.


Protokol imza törenine Realkom Tekstil Genel Müdürü ve Düzce TSO 7. Meslek Komitesi Başkanı Mutlu Kayan, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şehabettin Yavuz, Düzce TSO Genel Sekreteri Ayten Nursel Kocadağ ve okul yöneticileri katılım sağladı.


Geçtiğimiz günlerde Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve büyük ilgi gören "Sektörle Buluşuyoruz" programından sonra ilk istihdamda öncelik protokolünü imzalamaktan dolayı memnun olduklarını belirten Realkom Tekstil Genel Müdürü Mutlu Kayan, üretim tesislerinin nitelikli işgücü ihtiyacına yönelik yapılan tüm çalışmalara firma olarak destek vermeye devam edeceklerini söyledi.


Yapılan protokolün tüm taraflara hayırlar getirmesini dileyen DTSO Genel Sekreteri Ayten Nursel Kocadağ, DTSO olarak iş dünyasının taleplerine uygun, nitelikli ve yetenekli işgücünü sağlamak adına eğitim alanına daha da fazla eğileceklerini ifade etti. - DÜZCE

Mevlana Celaleddin Rumi, Anadolu Lisesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şarkıcı Ebru Polat, sahne kıyafetlerinden dolayı eleştirilen Hadise'ye destek oldu
İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı Meksika'da son 13 ayda 873 gizli mezarda bin 124 ceset bulundu

Son Dakika Haberleri
04:30 ZEYTİNBURNU'NDA DEVRİLEN AĞAÇ YOLU TAMAMEN KAPATTI - Son Dakika
04:30 Askerden izne geldi, plakasız motosiklet ile polisten kaçmaya çalıştı - Son Dakika
04:29 Yaraladığı kişiyi kahvehanede öldürmeye çalıştığı saldırı anı kamerada - Son Dakika
04:29 ATAŞEHİR'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR ATÖLYENİN ÇATISINI UÇURDU - Son Dakika
04:29 Askerden izne geldi, plakasız motosiklet ile polisten kaçmaya çalıştı - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 04:44:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Realkom istihdama destek olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]