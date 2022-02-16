realme, 9 Pro Serisi'ni tanıttı - Son Dakika

Akıllı telefon markası realme, Sayı Serisi'nin yeni üyeleri realme 9 Pro Serisi'ni çevrim içi global lansmanıyla tanıttı.

realme açıklamasına göre, şirketin yeni yılda ilk ürünü olan realme 9 Pro+, kendi segmentinde ilk Sony IMX766 OIS kamerasıyla geliyor. Bununla birlikte cihaz Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlör, Light Shift tasarım, yüksek yenileme hızına sahip Ultra Smooth Ekranı ve Dimensity 920 5G işlemcisine sahip.

realme 9 Pro Serisi'nin iki üyesi 9 pro ve 9 pro+, Android 12 tabanlı realme UI 3.0 sistemi ile donatıldı ve her iki cihaz da 8GB+128GB depolama seçeneğine sahip bulunuyor.

Orta segment sınıfında olan realme 9 Pro+, sınıfının en iyi kamerasını benimsiyor. Amiral gemisi sınıfı cihazların sahip olduğu Sony IMX766 sensörü, OIS&EIS ikili sabitleme ve Yapay Zeka Gürültü Önleme 3.0 teknolojisi tarafından desteklenen ProLight Görüntüleme Teknolojisi'ne sahip realme 9 pro+, Camera Lab'in gösterdiği üzere birinci sınıf amiral gemisi telefonlarla karşılaştırılabilecek segmentte en iyi görüntü kalitesini sunuyor.

MediaTek Dimensity 920 5G işlemciyi ilk kullanan akıllı telefonlar arasında bulunan realme 9 Pro+, 500'ün üzerinde bir kıyaslama puanı ile segmentinde en iyi performansa sahip. Süper AMOLED ekran ve 90 Hz'lik yüksek yenileme hızıyla kullanıcılarına parlak renklerle birlikte kalp atış hızını algılayabilen ekran içi parmak izi sensörüyle olağanüstü pürüzsüz görüntü deneyimi sağlıyor.

3 renk çeşidiyle realme Dizayn Stüdyosu tarafından tasarlanan realme 9 Pro+, Işık Geçişi Tasarımı ile akıllı telefon endüstrisine ilham verici bir renk tasarımıyla geliyor. Ayrıca Dolby Atmos özellikli çift stereo, X ekseni motorlu dokunsal motor ve 60W Süper Dart Şarjı ile realme 9 Pro+, amiral gemisi düzeyinde bir deneyim sunuyor.

realme 9 Pro Serisi'nin standart sürümü olan realme 9 Pro, aynı zamanda segmentinde bir performans merkezi olarak öne çıkıyor. Qualcomm Snapdragon 695 5G işlemci, 13 GB'a kadar Dinamik RAM ve sıvı soğutma sistemi ile donatılan realme 9 Pro, üstün bir performansa imkan veriyor. Ayrıca, gelişmiş Işık Geçiş Tasarımı ve özel Sokak Modu 2.0 ile güçlü 64 MP üçlü kameraya sahip olması da özellikleri arasında yer alırken, cihaz 3,5 mm Yüksek Çözünürlüklü Sertifikalı Kulaklık Jakı ve Android 12 tabanlı en yeni realme UI 3.0'a sahip.

realme 9 Pro Serisi Paris Moda Haftası'nda tanıtılacak

HELIOT EMIL, teknoloji ve modayı tek bir çatı altında birleştirerek tasarım dünyasında dalgalar yaratmayı hedefleyen realme Design Studio'nun konuk tasarımcısı oldu. realme 9 Pro Serisi'nin Işık Geçiş Tasarımı, akıllı telefon tasarımı trendine öncülük edecek, Paris Moda Haftası ana takvimindeki ilk akıllı telefon lansmanı olacak.

realme Design Studio, realme ürünlerinin endüstriyel ve görsel tasarımında uzmanlaşmış bağımsız bir realme tasarım ekibi olarak öne çıkıyor. Sektördeki ilk mobil tasarım stüdyosu olan realme Design Studio'nun önceki iş birlikçileri arasında, markayla ortaklaşa trend belirleyen yeni ürünler tasarlayarak realme'ye uzmanlıklarına katkıda bulunan Naoto Fukasawa ve Jose Levy yer alıyor. realme Design Studio'yu kurma amacının, realme'nin teknoloji trendlerini belirleyen marka imajını oluşturmak ve dünya çapındaki gençlere beklentileri aşan trend belirleyen ürün tasarımı ve görsel tasarım sağlamak olduğu belirtildi.

Dünyanın ilk Free Fire ortak tasarımlı akıllı telefonu

Diğer yandan, dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan Free Fire, 2019 yılının en çok indirilen telefon oyunu oldu. Gençler tarafından oldukça sevilen Free Fire, realme ile yüksek performanslı bir 5G donanımıyla geliyor. Nisan ayında piyasaya sürülmesi beklenen Free Fire realme sürümü, sürpriz özelleştirme özellikleriyle birlikte realme 9 Pro+ ile güçlerini birleştirecek.

Çevrim içi global lansmanın detayları, realme'nin YouTube, Facebook ve Twitter hesaplarından takip edilebiliyor.