realme bayrama özel fırsatlar sunuyor - Son Dakika

realme, Ramazan Bayramı'na özel, ürün portföyündeki çeşitli ürünler için ayrıcalıklı fiyatlar sunuyor.

realme'den yapılan açıklamaya göre, realme, Ramazan Bayramı'na özel, ürün portföyündeki çeşitli ürünler için fırsatlar sağlıyor.

Aksesuar tarafında realme Buds Air 2 ve realme Watch, realme GT Master, yerli üretim realme C25Y akıllı telefon ve realme TechLife Robot Süpürge özel fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor.

Yüksek performanslı Unisoc T6188 çekirdekli işlemci ve 4 GB RAM 128 GB ROM özellikleriyle fiyat performans ürünü arayanlara hitap eden realme C25Y, buzul mavisi ve metal grisi renk seçenekleri ve tasarımıyla öne çıkıyor.

realme C25Y, Vatan Bilgisayar, Mediamarkt ve Teknosa online ve mağaza tarafında raflarda kullanıcılarını bekliyor.

realme Türkiye pazarının yüksek segmentli ürünü realme GT Master Edition, gücünü Qualcomm Snapdragon 778G 5G işlemciden alıyor. Naoto Fukasawa imzalı tasarım, ultra geniş açılı lens ve makro lens içeren 64MP ana kamera sistemi ve 32MP Sony selfie kamerasıyla beraber gelen realme GT Master Edition, bayram dönemi anılarının artmasına olanak sağlıyor. realme GT Master Edition, ay beyazı, gezgin gri ve şafak mavisi renk seçenekleriyle Hepsiburada kanalında kullanıcılarını bekliyor.

Ürünleriyle kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu her alanda bulunmak isteyen realme, geçen haftalarda Türkiye pazarına realme Techlife Robot Süpürge'yi getirdi. Ev temizliği için güçlü bir donanıma ve LİDAR Akıllı Haritalama ve Navigasyon Sistemi'ne sahip olan ürün, yüzde 98 doğrulukla haritalama sağlıyor. 2'si 1 Arada Vakum+Paspas özellikleriyle ev temizliğini kolaylaştırıyor.

realme TechLife Robot Süpürge Gittigidiyor, Hepsiburada, Teknosa ve Trendyol kanallarında avantajlı fiyatlarıyla satışta.

Akıllı telefon markası olarak büyüme hızıyla öne çıkan realme, aynı zamanda "dünyanın en hızı büyüyen AIoT markası" olma hedefiyle, Türkiye pazarına fiyat/performans odaklı ürünlerini sunmaya devam ediyor.

Çok yönlü kullanım ve tasarımıyla gelen realme Watch, "Gerçek Zamanlı Kalp Monitörü" ve "Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü" ile kullanıcılarının sağlık asistanı olmaya geliyor. Ürünün özel fiyatı n11 ve Trendyol kanallarında bulunuyor.

Aksesuar tarafında bir başka güçlü oyuncu realme Buds Air 2, Aktif Gürültü Önleme ve Çift Mikrofon Gürültü Engelleme özellikleriyle, kullanıcılarını gürültü kirliliğinden uzak tutuyor. realme Buds Air 2, Mediamarkt, Vatan Bilgisayar ve Teknosa kanallarında siyah ve beyaz renk seçenekleriyle yüzde 10 indirimli şekilde raflarda bekliyor.