Realme GT Master Edition Teknik Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika

yakın zamanda yeni bir amiral gemisi yayınlayacak ve şu ana kadar gördüğümüz bilgilere göre Realme GT Master Edition olarak adlandırılacak. Cihazın en dikkat çekici noktası, fotoğrafçılık markası Kodak ile henüz onaylanmamış işbirliğinde geliştirilen ilk telefon olacak. Bugün ve sayesinde telefonun nasıl görüneceğini öğrendik.

Telefonun tasarımı, aralarından seçim yapabileceğiniz üç yeni renk seçeneği ile çıkacak ancak şirket, tasarım olarak Realme GT ile oldukça uyumlu kalmış. Japon tasarımcı Naoto Fukusawa, Master Edition cihazını tasarlamakla yeniden görevlendirildi ve daha koyu kahverengi modelinin yanı sıra iki beyaz renk seçeneği de getirdi. Beyaz modellerden biri, daha farklı bir görünüm için suni deri şerit kaplamalara sahipken, diğer iki versiyon daha geleneksel mat bir yüzeye sahip olacak.

Realme GT Master Edition fiyatının 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip sürüm için 399 Euro, 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip sürümünün 449 Euro civarında olacağı açıklandı. 91mobiles'tan Steve 349 Euro değerinde 6GB RAM ve 128GB'lık bir varyantın planlandığını, ancak bunun muhtemelen iptal edildiğini söyledi.

Realme GT Master Edition Teknik Özellikleri:

Realme GT Master Edition özellikleri arasında 120 Hz yenileme hızına sahip 6.43 inç FHD+ SUPER AMOLED ekran ve güvenlik için ekran içi parmak izi sensörü yer alacak Telefon, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 778 5G yonga seti tarafından desteklenecek. Cihaz, 8 mm kalınlığında ve 174 gram ağırlığında olacak ve kutudan Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 ile birlikte çıkacak.

Kamera bölümünde Realme GT Master Edition, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş lens ve 2 MP derinlik sensörü içeren arkada üçlü kameralara sahip olacak. Bu, telefonun 108MP kameraya sahip olacağını iddia eden daha önceki bir raporla çelişti. Görünüşe göre Realme, başka bir akıllı telefon serisinde 108MP sensör kullanacak. Bu telefonda ayrıca, 32 MP ön kamera, 4.300mAh batarya ve 65W SuperDart hızlı şarj özelliği bulunacak.