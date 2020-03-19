Realme Narzo Modelleri Redmi ve Poco'ya Rakip Olacak - Son Dakika

Realme, bugün itibarıyla resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklama ile Realme Narzo adını verdiği yeni bir akıllı telefon serisi üzerinde çalıştığını duyurdu. Uzmanlar, Narzo serisinin Redmi ve Poco gibi düşük fiyatlı ve yükske performanslı modeller üzerine odaklanacağını dile getirdiler.



Realme halihazırda C, X ve U olmak üzere üç farklı seri piyasaya çıkarmaya devam ediyordu. Yakaladığı başarının ardından dünyanın dört bir noktasında satış yapmaya başlayan Çin merkezli akıllı telefon üreticisi, beklenmedik bir çıkış yaptı. Bugün resmi Twitter hesapları üzerinden Realme Narzo adını verdiği bir kampanya başlattı.



Realme'nin en yoğun pazarlama stratejilerini yürüttüğü ülkelerin başında gelen Hindistan'da yayın yapan 91mobiles isimli internet sitesi ise Narzo isminin telefon üreticisinin yeni serisine işaret ettiğini dile getirdi.



#realme ka Naya Evolution!#realmeNarzo #ComingSoon pic.twitter.com/pOAFG7OxEl

— realme (@realmemobiles) March 18, 2020



Narzo serisinin Hindistan'daki Z Kuşağı gençleri hedef almasının muhtemel olduğunu dile getiren internet sitesi, şirketin hedefinde ise Redmi ve Poco gibi rakiplerini geçmek olduğunu kaydetti. Bildiğiniz üzere Xiaomi Redmi ve Poco markaları ile yüksek performanslı ve düşük fiyatlı ürünler üretiyordu. Her markayı farklı kitleye hedefleyen Xiaomi, böylece yeni pazarlar yaratabiliyordu.



Poco markasının geçtiğimiz günlerde Xiaomi'den ayrılarak kendi başına bir şirket olmasının ardından rekabetin güçleşeceğini gören Realme, böylece yeni bir marka yaratmış oldu. Narzo'nun Hindistan'da başarılı olmasının ardından başka bölgelerde de çıkması muhtemel.