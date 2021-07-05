Realme'nin Alt Markası DIZO İlk Telefonunu Tanıttı - Son Dakika

Realme'nin alt markası DIZO, geçen hafta birkaç kablosuz kulaklık tanıttı ve şirket şimdiden bir değil bir cep telefonu olan bir sonraki ürününü tanıttı.

Şirket, cep telefonunu tanıtmak için 'da bir poster paylaştı. Telefon net bir şekilde görünmüyor, ancak biraz düzenleme ile birlikte, arka tarafında bir kamera ve flaş barındıran dairesel bir adaya sahip özellikli bir telefon olduğunu ortaya çıktı.

Şirket, henüz bu gizemli telefon hakkında hiçbir şey açıklamadı, ancak mayıs ayında FCC sertifikası alan Dizo Star 500 isimli cihaz olabileceği söylendi. Bununla birlikte, sızıntılara konu olan Star 500'ün arka kısmın böyle değildi. Tanıtım posterinde dokulu bir arka panel gördük.

DIZO, tasarımı daha sonra değiştirmeye karar vermiş olabilir ve Realme alt markası tarafından tanıtılan telefon gerçekten de Star 500 ise, çift SIM desteği, 2G bağlantısı, bir microSD kart yuvası ve 1.830 mAh batarya ile gelecek.

Star 500'e FCC'de Star 300 eşlik etti. Daha küçük bir ekrana sahip olacak ancak 2.500 mAh batarya ile gelecek. Star 500 gibi, Star 300 de çift SIM desteği, 2G bağlantısı ve depolama genişletmesi için bir microSD kart yuvasına sahip olacak.

Star 300 hakkında da resmi bir açıklama yok, ancak DIZO promosyon kampanyasını başlattığından bu yana bu tarz telefonlar hakkında daha fazla bilgi edinmeyi bekleyebilirsiniz.

Bakalım Realme'nin alt markası, tüketiciyi etkilemeye başarabilen cihazlar üretebilecek mi? Sizce bu tarz düşük özellikli telefonların bu devasa pazarda yer edinme şansı var mı? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın!