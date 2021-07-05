Üye Girişi
Realme'nin Alt Markası DIZO İlk Telefonunu Tanıttı - Son Dakika

Realme'nin Alt Markası DIZO İlk Telefonunu Tanıttı

05.07.2021 21:25
Realme'nin Alt Markası DIZO İlk Telefonunu Tanıttı, System.String[]

Realme'nin alt markası DIZO, geçen hafta birkaç kablosuz kulaklık tanıttı ve şirket şimdiden bir aksesuar cihazları değil bir cep telefonu olan bir sonraki ürününü tanıttı.

Realme'nin alt markası DIZO, geçen hafta birkaç kablosuz kulaklık tanıttı ve şirket şimdiden bir değil bir cep telefonu olan bir sonraki ürününü tanıttı.

Şirket, cep telefonunu tanıtmak için 'da bir poster paylaştı. Telefon net bir şekilde görünmüyor, ancak biraz düzenleme ile birlikte, arka tarafında bir kamera ve flaş barındıran dairesel bir adaya sahip özellikli bir telefon olduğunu ortaya çıktı.

Şirket, henüz bu gizemli telefon hakkında hiçbir şey açıklamadı, ancak mayıs ayında FCC sertifikası alan Dizo Star 500 isimli cihaz olabileceği söylendi. Bununla birlikte, sızıntılara konu olan Star 500'ün arka kısmın böyle değildi. Tanıtım posterinde dokulu bir arka panel gördük.

DIZO, tasarımı daha sonra değiştirmeye karar vermiş olabilir ve Realme alt markası tarafından tanıtılan telefon gerçekten de Star 500 ise, çift SIM desteği, 2G bağlantısı, bir microSD kart yuvası ve 1.830 mAh batarya ile gelecek.

Star 500'e FCC'de Star 300 eşlik etti. Daha küçük bir ekrana sahip olacak ancak 2.500 mAh batarya ile gelecek. Star 500 gibi, Star 300 de çift SIM desteği, 2G bağlantısı ve depolama genişletmesi için bir microSD kart yuvasına sahip olacak.

Star 300 hakkında da resmi bir açıklama yok, ancak DIZO promosyon kampanyasını başlattığından bu yana bu tarz telefonlar hakkında daha fazla bilgi edinmeyi bekleyebilirsiniz.

Bakalım Realme'nin alt markası, tüketiciyi etkilemeye başarabilen cihazlar üretebilecek mi? Sizce bu tarz düşük özellikli telefonların bu devasa pazarda yer edinme şansı var mı? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın!

Cep Telefonu, Star, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Turkmmo

Son Dakika Gamegar Realme'nin Alt Markası DIZO İlk Telefonunu Tanıttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kanal İstanbul neden tartışılıyor? İşte projeyle ilgili kafa karışıklığını gideren 5 madde 21:12 Kanal İstanbul neden tartışılıyor? İşte projeyle ilgili kafa karışıklığını gideren 5 madde Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı 20:28 Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi 20:01 Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki not olayı çözebilir 19:46 Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki not olayı çözebilir Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu 19:27 Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı 19:01 Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı 17:17 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 15:44 Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Beşiktaş, Ljajic'in taliplerine transfer sürecinde her türlü kolaylığı yapacak Beşiktaş, Ljajic'in taliplerine transfer sürecinde her türlü kolaylığı yapacak         
21:17
Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var         
21:05
Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi         
20:16
Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek         
19:47
Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak         
19:36
Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı         
19:09
Metropoll'den gündeme damga vuracak Metropoll'den gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler         
18:16
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti         
16:40
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 21:44:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Realme'nin Alt Markası DIZO İlk Telefonunu Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement