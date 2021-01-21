realme'nin yeni akıllı saati Watch S, Amazon.com.tr'de satışta

realme'nin yeni akıllı saati Watch S, Amazon.com.tr üzerinden satışa sunuldu.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, 15 gün pil ömrü ve 16 farklı sporu otomatik olarak algılayarak detaylı aktivite takibiyle ön plana çıkan realme Watch S, 21-25 Ocak'ta sadece Amazon Prime üyelerine özel fiyatıyla satışta olacak.

Ürün, 25 Ocak'tan sonra tüm Amazon.com.tr müşterilerinin beğenisine sunulacak.

realme Watch S, "Corning Gorilla Glass" cam ile korunan geniş renkli ekran, kişiselleştirilebilir kadran seçenekleri, 16 farklı antrenman modu, anlık kalp atış hızı takibi, spO2 monitörü, uyku takibi gibi birçok özelliği alüminyum alaşımı bir gövdede birleştiriyor.