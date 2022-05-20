realme'nin yeni amiral gemisi GT NEO 2, 26 Mayıs'ta satışa çıkacak - Son Dakika
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realme'nin yeni amiral gemisi GT NEO 2, 26 Mayıs'ta satışa çıkacak

20.05.2022 10:58
realme'nin yeni amiral gemisi GT NEO 2, 26 Mayıs'ta satışa çıkacak

realme, üstün performans, göz alıcı tasarım ve yenilikçi teknolojilerin bir araya geldiği GT serisini yeni akıllı telefon realme GT NEO 2 ile genişletiyor.

realme, üstün performans, göz alıcı tasarım ve yenilikçi teknolojilerin bir araya geldiği GT serisini yeni akıllı telefon realme GT NEO 2 ile genişletiyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, realme, üstün özellikler ve benzersiz tasarımları bir arada sunan ürünlerini kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye pazarında kullanıcıların beğenisine sunulacak olan realme GT NEO 2, inovatif teknolojiler ile donatılmış gerçek bir amiral gemisi deneyimi sunmayı hedefliyor. GT NEO 2, 26 Mayıs 2022 tarihinde realme Youtube ve Facebook kanallarında düzenlenecek çevrim içi lansmanın ardından satışa çıkacak.

Qualcomm Snapdragon 870 5G işlemcisi ile her an üstün performans sergileyen GT NEO 2, 120 Hz E4 AMOLED ekranı ile oyun, video gibi kullanımlarda akıcı ve pürüzsüz bir deneyim sağlıyor.

Tam anlamıyla bir amiral gemisi; realme GT NEO 2

realme'nin yeni akıllı telefonu GT NEO 2, gücünü Qualcomm Snapdragon 870 5G işlemciden alıyor. Qualcomm'un en yeni 8 serisi işlemcisi olan Snapdragon 870 5G, kullanıcılarına gerçek bir amiral gemisi performansı sunuyor. 7nm işleme teknolojisi ile inşa edilmiş olan Snapdragon 870 5G, 3.2GHz CPU ve 670MHz GPU hızı ile telefon için ne kadar zorlayıcı olursa olsun her oyun ve uygulamada sıfıra yakın yükleme süreleri ile benzersiz bir performans sergiliyor.

Diğer GT Serisi telefonlarında da bulunan GT Modu da GT NEO 2 ile yenileniyor. İyileştirilmiş GT Mode 2.0 sayesinde tek dokunuşla kullanıcıların CPU performansını ve dokunma örnekleme hızınızı yüksek oranda artırarak daha akıcı ve optimize edilmiş bir oyun deneyimi yaşatıyor. Oyun oynayan kullanıcılar için yaratılan Dokunsal Motor teknolojisi ise telefon içinde bulunan titreşim motorları ile duyarlı ve güçlü geri bildirimler vererek daha etkileşimli bir oyun deneyimi yakalamaya yardımcı oluyor.

GT NEO 2 ile uzun süreler boyunca yüksek performans

5000 mAh büyüklüğünde pil ile donatılmış GT NEO 2, uzun süreler boyunca yüksek performans sergilemeye devam ediyor. 5000 mAh'lik batarya çağrı yaparken 33, müzik dinlerken 88, video izlerken 24 ve oyun oynarken 8 saat kullanım sunuyor. Çelik Buharlı Soğutma teknolojisi, 4129 milimetre kare genişliğindeki soğutma plakası sayesinde oyun oynuyor bile olsanız kare hızınız düşmeden uzun süreli, düşük ısılı ve yüksek performanslı bir kullanım sağlıyor. 65W SüperDart Şarj teknolojisi sayesinde ise GT NEO 2 yalnızca 36 dakikada yüzde 100 seviyesinde şarj olabiliyor. Bunlara ek olarak Dinamik RAM Genişletme teknolojisi sayesinde de mevcut olan 12 GB RAM, 19 GB'a kadar genişletilebiliyor. Bu sayede GT NEO 2, birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırırken de yüksek performansını koruyor.

Üstün özellikleri ile GT NEO 2

realme GT NEO 2, sahip olduğu inovatif özellikler ile geleceğe bir adım atmak isteyen kullanıcılar için de yenilikçi teknolojilerle donatılmış kusursuz bir deneyim sunuyor.

Uyarlanabilir 120 Hz yenileme hızına sahip, HDR10+ destekli 6.63 inç AMOLED ekran, 1080x2400 çözünürlüğü ile ister oyun oynarken ister video izlerken kristal netliğinde bir görüntü sunuyor. Ayrıca Samsung E4 ışıltılı materyalden üretilen ekran, yüzde 15 güç tasarrufu ve 5.000.000: 1 kontrast oranı sağlıyor.

Bu sayede uzun süreli kullanımlarda dahi kullanıcılar pürüzsüz, akıcı ve canlı bir görüntü deneyiminin tadını çıkarabiliyor. Ayrıca 600Hz dokunmatik örnekleme hızı, ekranın kullanıcıların dokunuşlarını anında tespit etmesini sağlayarak daha duyarlı ve akıcı bir deneyim sağlıyor. realme GT NEO 2; 64MP ana kamera, 119 derece geniş açılı lens ve 4 santimetre makro lensten oluşan üçlü kamera sistemi sayesinde unutulmaz anların gerçeğe yakın bir canlılıkta ve doğrulukta kaydedilmesine yardımcı oluyor. Erişilebilir bir sokak fotoğrafçılığı deneyimi sunmak için tasarlanan Özel Sokak Fotoğrafçılığı Modu ise DIS Anlık Görüntü, Anında Odaklama ve Hızlı Yakınlaştırma gibi özellikler ile kullanıcıların kolaylıkla etkileyici fotoğraflar çekebilmelerini sağlıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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