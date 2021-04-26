Realme Watch 2 Akıllı Saat Üstün Özelliklerle Gelecek! - Son Dakika

Realme Watch 2 Akıllı Saat Üstün Özelliklerle Gelecek!

26.04.2021 16:30
Realme Watch 2 Akıllı Saat Üstün Özelliklerle Gelecek!, System.String[]

Realme firmasının 30 Nisan'da piyasaya süreceği söylenen yeni akıllı saati Realme Watch 2; kalp atış hızını, kan oksijen seviyelerini ve uyku kalitesini takip edecek donanıma sahip olacak!

Türkiye piyasasında da yer alan Realme yeni bir akıllı saat ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çinli teknoloji firması, yeni akıllı saati Realme Watch 2'yi 30 Nisan'da piyasaya süreceği bildirildi. Bu yeni saat hakkında internette detaylı bilgiler paylaşılmaya başlandı.

Bilgi kaynaklarına göre, Realme şirketinin web sitesi ve ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) veritabanı cihaz hakkında bilgiler yayınlanmaya başlandı.

Realme Watch 2 Akıllı Saatin Özellikleri

Cihaz, 1.4 inç büyüklüğünde 320 × 320 piksel çözünürlüğe sahip kare bir ekran alacaktır. Akıllı saatin şarj ömrü tek kullanımda 12 gün sürecek.

Ayrıca cihazda 305 mAh kapasiteli şarj edilebilir bir batarya ya sahip olacak. Cihazın kasa boyutu 257.6 x 35.7 x 12.2 mm olacağı bildirildi.

Realme Watch akıllı saatte, Bluetooth 5.0 LE adaptörü ile birlikte gelecek. Cihazın kasası, IP68 standardına göre nem ve tozdan korunacak şekilde imal edilecek.

Akıllı saat kullanıcıları zengin işlevsellik sağlayacaktır. Kalp atış hızını (HR) 24 saat ölçebilecek, kandaki oksijen seviyesini ve uyku kalitesini değerlendirebilecek. Dans, balık tutma ve bowling dahil olmak üzere 90 spor modundan isteğinizi rahatlıkla kullanabileceksiniz.

Realme Watch 2 akıllı saat Android 5.0 ve işletim sisteminin sonraki sürümlerini çalıştıran akıllı telefonlarla birlikte kullanabilecekler. Cihaz akıllı telefondan gelen bildirimleri görüntüleyebilecek ve medya oynatıcıyı kontrol edebilecektir.

Realme, Orta Segment Piyasasına Yeni Akıllı Telefonlar Kazandıracak!

RMX3142 ve RMX3143 model numaralarına sahip Realme orta sınıf akıllı telefonlar hakkında görseller ve detaylı teknik bilgiler Çin Telekomünikasyon Ekipmanı Sertifika Kurumu (TENAA) veritabanında yayınlandı.

Belirtilen bu cihazlar, 159.1 × 73.4 × 8.1 mm boyutlarında bir kasaya sahip olacağı ve ağırlığının 174 g olacacağı bildirildi. Cihaz, 6.43 inç diyagonal ve 2400 × 1080 piksel (Full HD +) çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekran ile birlikte gelecek. Ekran alanının altındaki parmak izi tarayıcıya ek olarak.

Akıllı telefonlar 2,8 GHz'ye kadar saat hızına sahip, adlandırılmamış sekiz çekirdekli bir işlemci ile güçlendirilecektir. Bu yonga bir 5G modem içerir. 6GB - 8GB - 12 GB RAM kapasitesi ile geleceği konuşulan cihazların, Depolama kapasitesi ise 128 veya 256 GB olacaktır.

Ekranın sol üst köşesinde, 32 MP sensörlü selfie kamerası mevcut olacaktır. Cihazın arka kamera modülü ise sırasıyla; 64MP, 8MP ve 2MP sensöre sahip üçlü bir kamera kurulumu mevcut olacaktır.

Akıllı telefon; 65 watt hızlı şarj desteği ile 4400 mAh kapasiteli şarj edilebilir bir bataryaya sahip olacaktır. İşletim sistemi Android 11'dir. Belirtilen bu cihazların 30 Nisan'da gerçekleşecek lansmanda piyasada yer alabileceği konuşuluyor. Ancak Realme tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştır.

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Realme Watch 2 Akıllı Saat Üstün Özelliklerle Gelecek! - Son Dakika


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