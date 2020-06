Realme X3, Amiral Gemisi Model Olarak Tanıtılacak - Son Dakika

Realme, geçtiğimiz ay X3 SuperZoom'u tanıtmıştı, şimdi de Hindistan'da düz X3 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni amiral gemisi telefonu olacak Realme X3'ün tanıtım tarihi net olarak paylaşılmadı ancak heyecanlandıran kısa bir video paylaşıldı.



Amiral Gemisi Telefon Olacak!



Realme, bir sonraki üst seviye akıllı telefon modeli olacak Realme X3'ün özelliklerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı ancak Realme'nin Hindistan CEO'su Madhav Sheth, Twitter üzerinden bir teaser paylaştı. Kısa videoda Realme telefonların özelliklerine hızlı bir bakış atıyoruz. Hindistan'da 2 milyondan fazla, globalde de 3 milyonun üzerinde kullanıcının Realme X serisini kullandığı belirtiliyor. Telefonun çıkış tarihini bilmiyoruz ancak Realme'nin kullanıcıları fazla bekletmeyeceği açık.



Destined to get closer to the Xceptional, Xquisite & Xtraordinary, #realmeX3 is on its way.

Coming soon. pic.twitter.com/a9ZMnNVoMb

— realme (@realmemobiles) June 15, 2020



Realme X3 SuperZoom ile Birlikte Çıkacak



Realme'nin Hindistan pazarında X3 ve X3 SuperZoom modellerini birlikte piyasa sürmesi bekleniyor. Realme X3 SuperZoom'un Hindistan'da ne zaman çıkacağına dair resmi bir bilgi yok ancak geçtiğimiz hafta yayınlanan bir rapor, akıllı telefonun 26 Haziran'da ülkeye gireceğini iddia ediyor. Telefonun teknik özelliklerinden bahsedecek olursak; 6.6 inç, Full HD+ çözünürlüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip LCD ekrana sahip olan X3 SuperZoom, Qualcomm'un Snapdragon 855 Plus işlemcisinden güç alıyor. Telefonda önde iki (32MP geniş açı + 8MP ultra geniş açı) arkada dört (64MP ana + 8MP periskop + 8MP ultra geniş + 2MP makro) olmak üzere altı kamera mevcut.