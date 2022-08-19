Realtor Global 'Yılın Başarılı Gayrimenkul Yatırım Markası' seçildi

Yurt içindeki temsilcilikleri ve yurt dışındaki yatırımlarıyla gayrimenkul sektörünün öncüsü Realtor Global, aldığı ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bankacılık sektöründen beyaz eşya sektörüne, dijital yayın platformlarından e-ticaret sitelerine, fast food'dan perakende giyime kadar, onlarca kategoride müşteri deneyimini en iyi yaşatan markaların yarıştığı törende, Realtor Global, Türkiye Lider Marka Ödülleri'nin üçüncü büyük tur yarışmasında 9.10 puan gibi yüksek bir oylama ile 'Yılın Başarılı Gayrimenkul Yatırım Markası' ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Realtor Global Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu, Realtor Global olarak sadece bugünü değil geleceği de düşünerek projeler geliştirdiklerini belirterek, "Gayrimenkul sektörü geleneksel bir sektör olsa da Realtor Global olarak biz işimizi büyük bir özenle adete kum tanelerinden sanat eserleri yapar gibi hassasiyetle yapıyoruz. Dönemin ruhuna ihtiyaçlarına uygun, müşterilerin beklentilerini karşılayan gayrimenkul çözümleri geliştiriyoruz. Bize bu ödülü layık gören herkese teşekkür ediyorum. Yeni başarılara, tüm ekip arkadaşlarımla imza atmaya devam edeceğiz" dedi.