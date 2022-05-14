Realtyplus Franchising AŞ'nin Ortağı Carda: Yazlık Evlere Yatırım Yapma Tercihi Sayfiye Bölgelerindeki Satılık ve Kiralık Fiyatlarını Yükseltti - Son Dakika

Gayrimenkul değerlendirme şirketi Realtyplus Franchising AŞ'nin Ortağı Özhan Carda, pandemi sürecinde artan evden çalışma sisteminin sayfiye bölgelerine olan ilgiyi arttırdığını, bunun da müteahhit firmalarını bu bölgelerde yatırım yapmaya teşvik ettiğini söyledi. Carda, "Özellikle Bodrum, Marmaris gibi şehirlerde arsa arayışları ve kat karşılığı anlaşmalarda önemli artış görülürken, Alanya'nın çeşitli mahallelerinde hareketlilik yaşanıyor. Yazlık evlere yatırım yapma tercihi sayfiye bölgelerindeki satılık ve kiralık fiyatlarını yükseltti" dedi.

Realtyplus Franchising AŞ'nin Ortağı Özhan Carda, ekonomik durgunluk ve büyükşehirlerdeki pahalılığın gelecek dönemde daha küçük ve sayfiye yerlere yönelmeyi artıracağını savundu. Özhan Carda, şu değerlendirmeleri yaptı:

"KAT KARŞILIĞI ANLAŞMALARDA ÖNEMLİ ARTIŞLAR VAR: Yazlık ev talebindeki artış müteahhit firmalarını yatırım yapmaya teşvik etti. Özellikle Bodrum, Marmaris gibi şehirlerde arsa arayışları ve kat karşılığı anlaşmalarda önemli artışlar var. Alanya'nın çeşitli mahallelerinde hareketlilik yaşanıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE SAYFİYE HAYATI DAHA ÇOK TERCİH EDİLECEK: Evden çalışma sistemine geçilmesiyle birlikte yazlıklarda çalışma tercihi, sayfiyelere olan talebi son 2 yılda artırdı. Devam eden ekonomik durgunluk ve büyükşehirlerdeki pahalılık nedeniyle de önümüzdeki dönemde sayfiye hayatı daha çok tercih edilecek.

FİYATLAR DAHA DA YÜKSELECEK: Yazlık evlere yatırım yapma isteği sayfiye bölgelerindeki satılık ve kiralık fiyatlarını da artırmaya devam ediyor. Rusya- Ukrayna savaşından kaçan her 2 ülke vatandaşları özellikle sahil şeridinde yerleşiyor. Bu da fiyatları o bölgelerde daha da yukarıya çekiyor. Sayfiye bölgelerindeki satılık ve kiralık fiyatlarının yüksekliği aşırı talepten kaynaklandığı için konut arzı artırılmadığı sürece devam edecek.

MÜTEAHHİT FİRMALAR YAZLIK BÖLGELERDE YATIRIM ARAYIŞINDA: Yazlık ev talebindeki artışın müteahhit firmaları bu konuda yatırım yapmaya teşvik ediyor. Bodrum, Marmaris gibi şehirlerde arsa arayışları ve arsa sahipleriyle kat karşılığı anlaşmalarda önemli artışlar var. Aynı zamanda eski yapıların çok olduğu bazı bölgelerde kentsel dönüşüme uygun proje arayışları ve uygulamalarıyla karşılaşıyoruz. Özellikle Alanya'nın çeşitli mahallelerinde bu hareketlilik göze çarpıyor.

YAZLIK BÖLGE TERCİHLERİ DE DEĞİŞECEK: Sayfiye tercihleri konusunda var olan mevcut alışkanlıklar da değişime uğrayacak. Örneğin İstanbul'da yaşayanlar daha çok Kuzey Ege ve Bodrum sahillerini tercih ederken, İç Anadolu ve Güneydoğu'da bulunan illerden Doğu Akdeniz'de bulunan sayfiye yerlerine gitme alışkanlığı vardır. Geldiğimiz noktada bu alışkanlıkların da değişeceği kanaatindeyim. Özellikle Mersin, Alanya, Antalya ve batısındaki mülk sahipleri yazlıklarını daha yüksek bedel ödemeye razı yabancılara satma veya kiralamak isteyeceğinden, eskiden beri bu bölgelerde tatilini geçiren yerli turistler kalacak yer bulamayacak. Bu da daha bakir bölgelerde alternatif tatil yöntemlerine yönelimi artıracak. Bodrum ve Marmaris'in gördüğü yüksek ilgi kira fiyatlarını da yukarıya çektiğinden bu bölgelere gücü yetmeyenler Kuzey Ege bölgesindeki sayfiye yerlerine ilgi gösterebilir."