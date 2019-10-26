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Reasürans şirketleri için risk katsayısı düzenlemesi

1 saat önce

Türkiye'de ruhsat almış ve sermayesinin çoğunluğu Hazine ve Maliye Bakanlığına ait reasürans şirketlerine devredilen riskler için kat sayı sıfır olarak belirlendi.

Reasürans şirketleri için risk katsayısı düzenlemesi, System.String[]

Türkiye'de ruhsat almış ve sermayesinin çoğunluğu Hazine ve Maliye Bakanlığına ait reasürans şirketlerine devredilen riskler için kat sayı sıfır olarak belirlendi.

Türkiye, Maliye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:44 
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