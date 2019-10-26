Reasürans şirketleri için risk katsayısı düzenlemesi
1 saat önce
Türkiye'de ruhsat almış ve sermayesinin çoğunluğu Hazine ve Maliye Bakanlığına ait reasürans şirketlerine devredilen riskler için kat sayı sıfır olarak belirlendi.
Türkiye'de ruhsat almış ve sermayesinin çoğunluğu Hazine ve Maliye Bakanlığına ait reasürans şirketlerine devredilen riskler için kat sayı sıfır olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:44
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