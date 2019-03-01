Son Dakika Haberleri: Rebecca'nın Eniştesinin Gözaltına Alınması Umutları da Tüketti

Rebecca'nın Eniştesinin Gözaltına Alınması Umutları da Tüketti

31 dakika önce

BILD Gazetesi'nin haberine göre Rebecca'nın ablasının kocası olan şüpheli Florian R. polis sorgusunda susma hakkını kullandı.

Rebecca'nın Eniştesinin Gözaltına Alınması Umutları da Tüketti, System.String[]
BILD Gazetesi'nin haberine göre Rebecca'nın ablasının kocası olan şüpheli Florian R. polis sorgusunda susma hakkını kullandı. Perşembe günü eşiyle birlikte polis merkezine davet edilen Florian R. cinayet masası ekiplerince sorgulandı. Florian R. polis merkezinde şüpheli olarak gözaltına alınırken, Rebecca'nın ablası ise sivil polis eşliğinde babasının evine götürüldü. Polis, Rebecca'nın kaybolmasıyla ilgili Florian R.'nın daha önce de birkaç kez bilgisine başvurmuştu.

EVE 05.45'TE DÖNMÜŞTÜ

Rebecca'nın kaybolduğu gün, ablasının işe gitmek için evden ayrıldığı saat 07.00 sıralarında Rebecca ise hala uyuyordu. Eniştesi ise aynı gün sabah saat 05.45 gibi bir eğlence partisinden eve döndüğünü polise verdiği ifadede belirtmişti. Rebecca'nın da okul çantasıyla birlikte evden ayrıldığını anlatmıştı. Saat 09.50 gibi okulda olması gereken Rebecca'dan bir daha da haber alınamadı. Eniştenin şüpheli olarak gözaltına alınması ailede şok etkisi yaratırken genç kızın yaşadığına yönelik umutları azalttı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:10 

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