Rebecca'yı Gören Var Mı?
26 dakika önce
REBECCA Rausch, 18 şubat pazartesi sabahı Berlin Britz'de okula gitmek üzere evden çıktı.
REBECCA Rausch, 18 şubat pazartesi sabahı Berlin
Britz'de okula gitmek üzere evden çıktı. Ama okula gitmedi. Tüm aramalara rağmen bir haftadır 15 yaşındaki kızın izine rastlamayan polis, alarma geçti. Rebecca o gün üzerindeki giysilerle çekilmiş fotoğraflarıyla kamuoyundan yardım isteyen polis, pazartesi günü genç kızı görenlerin polise haber vermesini istedi. 1.70'in üzerinde boyu olan, kahverengi saçlı Rebecca'nın bir cinayete kurban gideceği şüphesi üzerine cinayet masası olaya el koydu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:10
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