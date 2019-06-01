Son Dakika Haberleri: Rebellion, PC Gaming Show'da Yeni Bir Oyunu Tanıtacak
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Rebellion, PC Gaming Show'da Yeni Bir Oyunu Tanıtacak

1 saat önce

Sniper Elite ve Evil Genius serileriyle ünlü oyun yapımcısı Rebellion, bu sene düzenlenecek PC Gaming Show'da yeni bir oyun duyuracağını açıkladı.

Rebellion, PC Gaming Show'da Yeni Bir Oyunu Tanıtacak, System.String[]
PC Gaming Show, PC Gamer dergisi tarafından E3 bünyesinde düzenlenen bir organizasyon. Geçen sene milyonlarca kişi tarafından izlenen organizasyon, bu sene de büyük ilgi çekeceğe benziyor.

Rebellion, attığı bir tweet ile bu sene organizasyona iki oyunla katılacağını duyurdu. Bu oyunlar Evil Genius 2 ve henüz açıklamadıkları bir yapım. Aynı zamanda Sniper Elite VR'ı da E3'te tanıtacağını açıklayan firma, bu oyunu PC Gaming Show'da tanıtmayacak.

Evil Genius 2 içinse, 2017'de açıklanmasının ardından hiçbir ayrıntı vermeyen Rebellion, yaptığı açıklamayla ilk oyunun sevenlerini heyecanlandırdı.

Henüz adı belli olmayan oyunuyla ilgili de ayrıntı vermeyen yapımcı şirketin, nasıl bir oyun açıklayacağı merak konusu.

PC Gaming Show, 10 Haziran'da Türkiye saatiyle 20.00'da, PC Gamer'ın Twitch kanalı üzerinden canlı izlenebilecek.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:37 
Teknoloji
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