Rebocho: Beşiktaş'ta 6 ay boyunca parasız oynadım - Son Dakika

Rebocho: Beşiktaş'ta 6 ay boyunca parasız oynadım

İstanbul'daki günlerinde kira borcunun olduğunu belirten oyuncu, "Kısa bir süre önce bana geri ödeme sözü verdikleri için kaldığım evde dört ay kira borcum vardı.

İstanbul'daki günlerinde kira borcunun olduğunu belirten oyuncu, "Kısa bir süre önce bana geri ödeme sözü verdikleri için kaldığım evde dört ay kira borcum vardı. O günden bu yana kulüp sadece 2 aylık ücret ödedi. Şu anda da 2 ay gecikmiş durumdalar. Olayı FIFA'ya sunmayı düşündük ancak bunu yapmayacağız. Benim amacım bu değil. Kulüple başımı belaya sokmak istemedim çünkü orada iyi hissediyordum. Kıyafet veya araba satın almak değildi amacım, bununda hiçbir ilgisi yoktu. Bunun sebebi benim bir ailemin olması, ödeyecek faturalarım olması. ya bu faturayı ödeyemezsem diye düşünmek istemiyordum" dedi.

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"KULÜP MALİ AÇIDAN ÇOK KÖTÜ"


Son dönemde maddi sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ın mali açıdan çok kötü olduğunu dile getiren Rebocho, yaşadıklarını anlatmaya şu sözlerle devam etti:


"Olumluydu ama aynı zamanda acı ve tatlı lezzetlerle hatırlayacağım bir anıydı. Çok güzel anlar da yaşadım. Ocak ayından itibaren her şey değişti ve sezon beklediğim gibi gitmedi. Sözleşmemde takımla beraber 20 maça ulaşılması halinde Beşiktaş satın almak zorunda maddesi vardı. Ancak 17. maçımı yaptıktan sonra, yardımcı antrenör benimle konuşmaya geldi. Kendisine baktığımda, bana 'Bildiğin gibi, kulüp mali açıdan çok kötü ve yöneticiler, satın alma opsiyonunu kullanmayacaklar. Bu yüzden bir sonraki maçta oynamayacaksın. Bugün oynaman gerekiyor ancak durum çözülene kadar, oynatmamalıyız' dedi. O andan itibaren hiç oynamadım. Birkaç kez ilk 18'e çağrıldım ama beni oynatmak için çağırmıyorlardı."


"6 AY PARASIZ OYNADIM"


Beşiktaş'ta motivasyonunun düştüğünü belirten sol bek, maddi sorunlar nedeniyle 6 ay parasız ilerlediğini ve hala geciken ödemelerin olduğunu da söyledi.


Rebocho, "6 ay boyunca parasız oynadım ve şu anda hala gecikmiş ödemelerim var. Bu problemlerle oynamak istemiyordum. Motivasyonum yoktu. Koronavirüs nedeniyle mi oldu? Hayır. Geldiğimden bu yana hep böyleydi. Asla zamanında maaş almadım. Kulübe geldiğim ilk zamanlarda, 2 ay geriden geliyordu maaşlar" sözleriyle o günlere değindi.


"İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ"


Beşiktaş kariyeri sona eren Rebocho, her şeye rağmen tüm yaşananların içinde sevgi olduğunu da söyledi ve "İnanılmaz bir deneyimdi ama artık bitmişti. Bir gün geri gitmek isterim çünkü kulüp, şehir, taraflar. Hepsinin içinde sevgi vardı. Benim için pozitif taraf, negatif taraftan daha önemli. Orada iyi zamanlar geçirdim" sözlerini açıklamasına ekledi.


İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:30 

Son Dakika Spor Rebocho: Beşiktaş'ta 6 ay boyunca parasız oynadım - Son Dakika Spor
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