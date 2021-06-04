Rebrov, Ferencvaros'tan istifa etti! Başarılı teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyor

Sergiy Rebrov, Ferencvaros'a veda etti. Macaristan'ın köklü ekibi ile Ukraynalı hocanın yolları ayrıldı. Hoca arayan Fenerbahçe ile ismi geçen Ukraynalı hocanın Ferencvaros'tan ayrılması, iddiaları güçlendirdi. Başkan Ali Koç, "Portekiz ve Alman ekolü düşünüyoruz ama başka ülkeden olursa da fikir değiştirdi demeyin" açıklamasında bulunmuştu.

8 KUPA KAZANDI

Ali Koç'un, "Mümkünse bir iki şampiyonluk kazanmış ve başarıya aç olmalı" dediği Rebrov, tam da bu kriterleri karşılıyor. Ukraynalı hoca, Dinamo Kiev'de iki Ukrayna şampiyonluğu, iki Ukrayna kupası, bir Ukrayna Süper Kupası ve üç Bulgar şampiyonluğu yaşadı. Favori sistemi 4-2-3-1 ve bir dönem de Fenerbahçe forması giymişti.