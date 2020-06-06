Rebrov'un menajerinden Fenerbahçe açıklaması: 'Görüştük'

Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve adayları değerlendiren Fenerbahçe için Ukrayna'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.



Macaristan'da Ferençravos'un teknik direktörlüğünü yapan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Sergiy Rebrov'un menajeri, Ali Koç ile görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.



FENERBAHÇE TEMASA GEÇTİ



Rebrov'un menajeri Sandor Varga, "Fenerbahçe başkanı bizimle birkaç kez temasa geçti. Türkiye'de oynadı ve orada bilinen bir oyuncu, başarılı da oldu ve seviliyor. Şu anda 3 yıllık daha sözleşmesi var ve Budapeşte'de mutlu. Ailesi yanında, kulüp de onu destekliyor" ifadelerini kullandı.



Menajer ayrıca, "Fenerbahçe ile birlikte Dinamo Kiev, İngiltere, Suudi Arabistan ve Çin'den teklifler oldu. O şu anda takımını şampiyon yapmak için mücadele veriyor" dedi.



2003-04 sezonunda Fenerbahçe forması giyen 46 yaşındaki Sergei Rebrov, Ferençvaros'tan önce Al Ahli ve Dinamo Kiev'de teknik direktörlük yaptı. Ukraynalı teknik adam, 2.11'lik puan ortalaması yakaladı.(Sporx)