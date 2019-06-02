Son Dakika Haberleri: Rec¸ete ve faturaların teslim su¨resi uzatıldı
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Rec¸ete ve faturaların teslim su¨resi uzatıldı

1 saat önce

Sagˆlık hizmet sunucularının 2019 Mayıs do¨nemi ic¸in Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi.

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Sagˆlık hizmet sunucularının 2019 Mayıs do¨nemi ic¸in Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi.
SGK Basın ve Halkla I·lis¸kiler Mu¨s¸avirligˆinden yapılan ac¸ıklamada, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla sagˆlık hizmet sunucularının 2019 Mayıs do¨nemi ic¸in SGK'ye teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:58 Kaynak: AA
Sosyal Güvenlik Kurumu, Güncel
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