Rec¸ete ve faturaların teslim su¨resi uzatıldı
2 saat önce
Sagˆlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz do¨nemi ic¸in SGK'ya teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resi 23 Ağustos'a kadar uzatıldı.
Sagˆlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz do¨nemi ic¸in SGK'ya teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resi 23 Ağustos'a kadar uzatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:10
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