Son Dakika Haberleri: Rec¸ete ve faturaların teslim su¨resi uzatıldı
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Rec¸ete ve faturaların teslim su¨resi uzatıldı

2 saat önce

Sagˆlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz do¨nemi ic¸in SGK'ya teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resi 23 Ağustos'a kadar uzatıldı.

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Sagˆlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz do¨nemi ic¸in SGK'ya teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resi 23 Ağustos'a kadar uzatıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:10 
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Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı
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