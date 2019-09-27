Son Dakika Haberleri: Recai Yıldırım dualarla anıldı
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Recai Yıldırım dualarla anıldı

25 dakika önce

Eski MHP Genel Başkan Yardımcılarından 21. ve 23. Dönem Adana Milletvekili Recai Yıldırım, vefatının 5. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Recai Yıldırım dualarla anıldı, System.String[]

Eski MHP Genel Başkan Yardımcılarından 21. ve 23. Dönem Adana Milletvekili Recai Yıldırım, vefatının 5. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.


MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'nın düzenlediği anma programında, merkez Çukurova ilçesinde bulunan Kabasakal Mezarlığı'nda bir araya gelen MHP'nin önemli isimleri, merhum Yıldırım için dua ettiler. Kuran tilaveti ve dua ile başlayan programda MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, tüm katılımcılar adına Recai Yıldırım'ın kabrine ve mezar taşına kırmızı karanfiller bıraktı.


Adana'da 2 Şubat 1950'de doğan Recai Yıldırım, 1980 öncesinde ve sonrasında lise yıllarından itibaren Ülkücü-Milliyetçi Hareket'in içinde yer aldı, birçok zorluklar ve mağduriyetler yaşadı. Adana Ülkü Ocakları Başkanlığı, MHP Adana İl Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, MHP Genel Sekreter Yardımcılığı, MHP Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Yıldırım, 21. ve 23. Dönemlerde milletvekili seçilerek Meclis'te Adana'yı temsil etti.


Evli ve 5 çocuk babası olan Recai Yıldırım, 26 Eylül 2014'te tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetmişti. - ADANA

Recai Yıldırım, Milletvekili, Adana, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:10 Kaynak: İHA
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