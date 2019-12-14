Recebî: "Diğer devletlere nazaran Türkiye'nin Kudüs'e çok büyük katkısı var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Recebî: 'Diğer devletlere nazaran Türkiye'nin Kudüs'e çok büyük katkısı var' - Son Dakika

Recebî: "Diğer devletlere nazaran Türkiye'nin Kudüs'e çok büyük katkısı var"

6 saat önce

Kudüs Alimler Birliği Üyesi ve Mescid-i Aksa Murabıtı Nureddin Recebi, "Diğer devletlere nazaran Türkiye'nin Kudüs'e çok büyük katkısı var" dedi.

Recebî:

Kudüs Alimler Birliği Üyesi ve Mescid-i Aksa Murabıtı Nureddin Recebi, "Diğer devletlere nazaran Türkiye'nin Kudüs'e çok büyük katkısı var" dedi.


Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda Kudüs Alimler Birliği Üyesi ve Mescid-i Aksa Murabıtı Nureddin Recebi'nin konuşmacı olduğu Gözümün İlk Nuru Kudüs adlı konferans düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Milli İrade Platformu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Samsun Şubesi ve Mirasımız Derneği iş birliğinde gerçekleşen konferans Mescid-i Aksa'da 46 yıl imamlık yapan Abdülkerim Zurba'nın Kur'an Tilaveti ve ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.


Programda açılış konuşmasını yapan Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, "Karşımızdaki ufacık bir İsrail. Sayıları 5 milyonu geçmiyor. Zenginlikler anlamında hiçbir şeyleri yok. İsrail'de su bile yok. Suyu diğer ülkelerden getirmeye çalışıyorlar. Zeki insanlar mı diyorsunuz kesinlikle hiçbir zekaları yok. Ciddi anlamda geri zekalılar. Yaptıkları her adımdan, Kudüs'le Mescid-i Aksa zeka ile hiçbir alakaları olmadığını gösteriyor. Bir kere zulüm ediyorlar ve zulüm eden hiçbir zaman dünyaya hükmetmez. Zulüm hiçbir zaman baki olmaz. Bu dünyanın evrensel kanunudur. Ama bize hep şunu yutturdular. Dediler ki, 'İsrail çok güçlü, İsrail'in çok parası var, her şeyi yapar, İsrail çok akıllı, 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık planlar yapıyorlar bunu uygulamaya çalışıyorlar.' Hayır, öyle bir şey yok" diye konuştu.


"Kudüs biziz, biz Kudüs'üz"


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ruh bedenden ayrılana kadar aslında hepimiz sorumlu ve gayret içinde olmak zorundayız. Aslında bugünkü bu organizasyon Kudüs'ü bir kere daha değerlendirmek bir kere daha kendimize hatırlatmak gibi çok önemli bir görev icra edecek. Kudüs biziz, biz Kudüs'üz. Bizim ilk kıblegahımız. Bizim imtihanımız. Milletin imtihanı. Aslında dünya insanının da imtihanı olan Kudüs hep öyle olmuştur. İslam ümmetinin imkanları kabiliyetleri rıza istikametinde, istikamet üzere gerçekten kanalize olmuş olsaydık, Kudüs hiçbir zaman esarete düşmezdi. Geçtiğimiz gün üniversite yurdumuzda gençlerle bir aradaydım. Sohbet ettik. Onların gözlerinde gördüğüm ışık onlardaki bilinç o yaşta onlarda gördüğüm heyecan, hiç merak etmeyin Allah'ın izniyle yakında biz Kudüs'ümüze, biz hür olan Kudüs'e gideceğiz" şeklinde konuştu.


"Kudüs esirken biz rahat olamayız"


"Kudüs bizim ilk kıblemiz" diyen Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Her Müslümanın Kudüs'le ilgili duygu ve düşüncesi derdi olması gerekir. Bahsedildiği gibi elinde ve dilinde düzeltemiyordun gönlünle buğzet ve dua et. Ben buradaki kardeşlerimizin hepsinin bu düşüncelerde bulunduğuna inanıyorum, görüyorum. Gerçekten Kudüs'le ilgili Cumhurbaşkanımızın tavrı ve tutumu bir milattır. Özellikle Davos'taki 'one minute' açıklaması ile duruşuyla bütün dünyaya meydan okudu. Allah ondan razı olsun. Bir Müslüman Kudüs'ü hayatının merkezine koymak durumundadır. Kudüs esirken biz rahat olamayız. Arkadaşlar Müslüman güçlüdür, haklıdır. Haklı olan güçlüdür. O anlamda biz atalarımızdan gelen inançla güçle inanıyorum Allah'ın izniyle Kudüs hür ve bağımsız olarak, inşallah orada hep beraber namaz kılmayı Rabb'im bizlere nasip eder. Çünkü biz öyle bir ecdadın torunlarıyız. Bir ve beraber olursak İsrail de Amerika da korkacaktır" diye konuştu.


"Diğer devletlere nazaran Türkiye devletinin Türk milletinin burada çok büyük katkısı var"


Kudüs'ün güncel durumu ile ilgili katılımcılara bilgiler veren Kudüs Alimler Birliği Üyesi ve Mescid-i Aksa Murabıtı Nureddin Recebi ise yaptığı konuşmada, "Dünyanın her tarafından çeşitli Arap olsun başka devletlerden olsun birçok kuruluş vakıf oradaki çalışmalara destek veriyorlar. Allah razı olsun. Şunu da söyleyeyim: Burada olduğum için Türkiye'de bulunduğum için değil gerçekten tasvir için söylüyorum. Diğer devletlere nazaran Türkiye devletinin Türk milletinin burada çok büyük katkısı var. Oradaki insanlara çok büyük moral desteği var. Türkiye'deki yardım kuruluşlarından Allah razı olsun. Bunlar çok ama daha fazlasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.


Yapılan konferans sonrasında Kudüs ziyareti için çekiliş yapıldı. Yapılan çekiliş ile katılımcılar arasından 3 kişi Kudüs ziyareti için hak kazandı. Konferansa Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu katıldı. - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:23 Kaynak: İHA
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