Reçel kavanozundan uyuşturucu çıktı
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Kastamonu'da jandarma ekiplerince bir minibüste içi reçel dolu kavanozda skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:55 Kaynak: İHA
'da jandarma ekiplerince bir minibüste içi reçel dolu kavanozda skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı
ilçesinde Kastamonu İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrolleri sırasında şüphelenen bir minibüs durduruldu. Durdurulan minibüste yapılan aramada Narkotik
köpeğinin tepki vermesi üzerine içi reçel dolu kavanoza gizlenmiş vaziyette 50 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU
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