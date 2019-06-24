Son Dakika Haberleri: Reçel kavanozundan uyuşturucu çıktı
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Reçel kavanozundan uyuşturucu çıktı

31 dakika önce

Kastamonu'da jandarma ekiplerince bir minibüste içi reçel dolu kavanozda skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Reçel kavanozundan uyuşturucu çıktı, System.String[]
Kastamonu'da jandarma ekiplerince bir minibüste içi reçel dolu kavanozda skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrolleri sırasında şüphelenen bir minibüs durduruldu. Durdurulan minibüste yapılan aramada Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine içi reçel dolu kavanoza gizlenmiş vaziyette 50 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:55 Kaynak: İHA
Jandarma, Kastamonu, 3. Sayfa
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