Reçellik ak kiraz hasatı başladı
1 saat önce
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde reçellik olarak satılan ak kiraz hasatının başladığı bildirildi.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:10 Kaynak: İHA
'nın Şaphane
ilçesinde reçellik olarak satılan ak kiraz hasatının başladığı bildirildi.
Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, yaptığı açıklamada, "İlçemizde diğer kiraz çeşitlerimizin yanı sıra reçellik ak kiraz üretimi de son yıllarda artış sağladı. İlçe merkezimiz ve köylerimizde bin tonun üzerinde reçellik ak kiraz üretimi gerçekleşiyor. Kilogram fiyatı 2 ile 3 lira arasında satılan reçellik ak kirazda üreticimizin zarar etme riski daha az. Yağmur ve dolu yağışından dolayı ak kiraz çizilsede reçellik olarak satıldığı için alıcılar tarafından her hangi bir fiyat düşüşüne uğramıyor. Bu da ilçemize ciddi bir para girişi sağlıyor. Üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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