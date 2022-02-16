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Recep Akdağ: Sağlık çalışanlarının ücret iyileştirilmesiyle ilgili temaslarda bulunacağız - Son Dakika

Recep Akdağ: Sağlık çalışanlarının ücret iyileştirilmesiyle ilgili temaslarda bulunacağız

16.02.2022 11:41
Recep Akdağ: Sağlık çalışanlarının ücret iyileştirilmesiyle ilgili temaslarda bulunacağız

Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ'ı ziyaret etti.

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ'ı ziyaret etti. Akdağ, "Sağlık çalışanlarının ücret iyileştirilmesiyle ilgili düzenlemenin meclis gündemine gelmesi için gerekli temaslarda bulunacağız" dedi.

TBMM'de gerçekleştirilen görüşmede Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'a, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan, Yusuf Dural ve Yasin Barutcu da eşlik etti.

'MECLİS GÜNDEMİNE GELMESİNİ BEKLİYORUZ'

Sağlık çalışanlarının ücretlerinde iyileştirmeyi öngören düzenlemenin Meclis gündemine bir an önce gelmesi için çeşitli temaslarda bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve beraberindeki heyet, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ ile görüştü. Başkan Durmuş, sağlık çalışanlarının büyük bir beklenti içinde olduğunu söyleyerek, "Meclisten kamu çalışanlarını ilgilendiren birçok düzenleme hızla geçerken, pandeminin kahramanı sağlık çalışanlarına yapılacak düzenlemenin bekletilmesi çok üzücü. Sağlık çalışanlarının ücret artışını içeren teklifin bir an önce meclis gündemine gelmesini bekliyoruz. Hiçbir zaman fedakarlıkta sınır tanımayan sağlık çalışanlarına hakkı teslim etme sırası yüce meclisimizdedir. Sağlık çalışanlarının ücreti maaş, ek ödeme ve performans olarak üç parçadan oluşuyor. Bu hayat şartlarında maaş ve ek ödeme kesinlikle yeterli olmuyor. Performans ise tamamen iş barışını ve çalışma huzurunu bozan bir sistem haline gelmiştir. Zaten hekiminden hemşiresine sağlık çalışanlarının yüzde 98'i bu sistemin bir an önce değişmesi gerektiğini dile getiriyor" diye konuştu.

İSTİHDAM RAPORU PAYLAŞILDI

Ücret adaletsizliği, istihdam, şiddet gibi birçok konunun müzakere edildiği görüşmede istihdam yetersizliğinden dolayı sağlık çalışanlarının yoğun iş yükü altında ezildiğine vurgu yapan Durmuş, Komisyon Başkanı Akdağ'a Sağlık-Sen tarafından hazırlanan 'Türkiye Sağlık İnsan Gücü İstihdam Raporu'nu sundu. Durmuş ayrıca, ücret adaletsizliği ve sağlıkta şiddet sorununa ilişkin çözüm önerilerini Akdağ ile paylaştı.

'GEREKLİ TEMASLARDA BULUNACAĞIZ'

Sağlık çalışanlarının sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ifade eden Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, ücret iyileştirilmesiyle ilgili düzenlemenin meclis gündemine gelmesi için gerekli temaslarda bulunacaklarını kaydetti.


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Semih Durmuş, Recep Akdağ, Akdağ, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Recep Akdağ: Sağlık çalışanlarının ücret iyileştirilmesiyle ilgili temaslarda bulunacağız - Son Dakika


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