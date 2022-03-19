Recep Atakaş: "Hatayspor'a desteği kayıtsız şartsız kabul ettim" - Son Dakika
Üye Girişi

Recep Atakaş: "Hatayspor'a desteği kayıtsız şartsız kabul ettim"

19.03.2022 19:46

Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş, Hatayspor'dan isim sponsorluğu teklifi geldikten sonra bu durumdan herhangi bir geri dönüş beklemediğini ve kulübe desteği kayıtsız şartsız kabul ettiğini söyledi.

Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş, Hatay spor'dan isim sponsorluğu teklifi geldikten sonra bu durumdan herhangi bir geri dönüş beklemediğini ve kulübe desteği kayıtsız şartsız kabul ettiğini söyledi.

Hatayspor'a ve Hatay'a verdiği destekleriyle ve birçok alanda yatırımları bulunan Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Hatay'ın tarihi, kültürü, turizmi, tarımı, sanayisi ve limanlarıyla Türkiye'nin istisna illerinden birisi olduğunu ifade eden Atakaş, "En önemlisi Hatay'da birçok din, ırk ve mezhepten olan insanların bir arada kardeşçe yaşadığı bir şehir. Bu şehrimizin 53 yıldan beri Süper Lig'de bir takımı olmayışı noksandı. Bunu iş adamlarımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, valimiz ve taraftarlarımız sayesinde başardık. Süper Lig'in külfeti çok fazla, buna destek olmak lazımdı. Bana isim sponsorluğunu teklif ettiler ve bende hiçbir geri dönüş beklemeden kabul etim. Çünkü bütün Hatay'ın 53 yıllık bir özlemiydi. Bende kayıtsız şartsız kabul ettim. Hatayspor'a ülkemizdeki bütün iş adamlarının destek olması lazım. Gençlerimizi kötü yoldan kurtarmak ve sapmamaları için futbola, her türlü spora destek olmalarını bütün iş adamlarına öneriyorum. Sadece spora değil eğitime de destek olmalılar. Ülkemizdeki bütün iş adamlarımızı, sporseverleri, futbol kulüplerine ve bütün spor dallarına destek olmaya davet ediyorum. Bundan sonraki desteklerimiz de devam edecek. Hatayspor Süper Lig'e çıkmadan önce de desteklerim vardı. Hatayspor olsun, İskenderunspor olsun destek veriyordum" dedi.

Recep Atakaş son olarak ise Hatayspor taraftarlarına, Hataylılara ve Hataylı iş adamlarına spor kulüplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

(Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort/İHA)

Recep Atakaş: Hatayspor'a desteği kayıtsız şartsız kabul ettim
Recep Atakaş: Hatayspor'a desteği kayıtsız şartsız kabul ettim
Recep Atakaş: Hatayspor'a desteği kayıtsız şartsız kabul ettim

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Hatayspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Hatayspor: 0 (Maç devam ediyor) Karşıyaka Belediyesi, Çanakkale Şehitleri Anma Parkı'ndaki kötü görüntüye kayıtsız kalmadı Karşıyaka Belediyesi, Çanakkale Şehitleri Anma Parkı'ndaki kötü görüntüye kayıtsız kalmadı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Recep Atakaş: 'Hatayspor'a desteği kayıtsız şartsız kabul ettim' - Son Dakika


Son Dakika
19:56 İzmir'de ortalık birbirine girdi! Göztepeli futbolcu ile taraftar arasında tartışma çıktı
19:37 Muharrem İnce, 6 partinin mutabakat metnini eleştirdi: Bu metin, Türkiye'ye çözüm olamaz
19:21 17 yaşındaki Nuray, otel odasında ölü bulundu! 2 yıl önce istismara uğramıştı
19:12 Emre Belözoğlu galibiyet özlemi çekiyor! Adana Demirspor, kazanamama serisini Başakşehir maçıyla bozdu
19:10 Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul dahil 10 il için turuncu alarm verildi
19:08 Tansu Çiller'in siyasete girme iddiaları üzerinden iktidara yüklenen Ali Babacan: Olmayacak, bitti o dönem
19:06 Sadık Çiftpınar'dan skandal hareket! Süresiz kadro dışı bırakıldı
18:42 Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında
18:37 Alman medyası Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye analizini yaptı: Yaptırımların kazananı Türkler olacak
17:41 Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Başbakan Rutte Ankara'da Erdoğan ile görüşecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 20:13:32. #1.13#
SON DAKİKA: Recep Atakaş: "Hatayspor'a desteği kayıtsız şartsız kabul ettim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement