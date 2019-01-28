Recep Birinci Amatör Küme B Grubu

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Talas
Anayurtspor, Amarat
Gençlikspor'u 2-1 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu ve son 3 haftaya avantajlı girdi.
Stat: Argıncık Stadı 1 No2lu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı xx, Ahmet Çıtak
xx, Burak Bulut xx
Talas Anayurtspor: Deniz Ülker xxx, Doğan Bilgin xxx, Kayhan
Yılmaz xxx, Ahmet Sürmeli xxx, Abdülkerim Sain xxx, Fırat
Akdaş xxx (Umut x dk 60) Erhan Vurdem xxx, Metin Yılmaz xxx, (Mert Akgöz x dk 85) Emrecan Tepedaş xxx, Cengiz Eşme
xxx (Emrah Arslan
x dk 70) Süleyman Koç
xxx
Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit x, Ali Kocaaslan x, Burak Furkan
Bakıcı x, Cengizhan Üstündağ x, Erdin Kaynar
xx, Sedat Sönmez
xx, Suat Polat x, Furkan Aydın
x, Fatih Tekin
x, Duran Yılmaz xx, Hakan Beydilli x
Goller: Emrecan Tepedaş dk 27, Süleyman Koç dk 32 (Talas Anayurtspor) Duran Yılmaz dk 90 (Amarat Gençlikspor)
Kırmızı Kart: Emrah Arslan dk 90+3 (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ