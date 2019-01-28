Son Dakika Haberleri: Recep Birinci Amatör Küme B Grubu

Recep Birinci Amatör Küme B Grubu

29 dakika önce

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Talas Anayurtspor, Amarat Gençlikspor'u 2-1 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu ve son 3 haftaya avantajlı girdi.

Recep Birinci Amatör Küme B Grubu, System.String[]
Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Talas Anayurtspor, Amarat Gençlikspor'u 2-1 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu ve son 3 haftaya avantajlı girdi.

Stat: Argıncık Stadı 1 No2lu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı xx, Ahmet Çıtak xx, Burak Bulut xx

Talas Anayurtspor: Deniz Ülker xxx, Doğan Bilgin xxx, Kayhan Yılmaz xxx, Ahmet Sürmeli xxx, Abdülkerim Sain xxx, Fırat Akdaş xxx (Umut x dk 60) Erhan Vurdem xxx, Metin Yılmaz xxx, (Mert Akgöz x dk 85) Emrecan Tepedaş xxx, Cengiz Eşme xxx (Emrah Arslan x dk 70) Süleyman Koç xxx

Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit x, Ali Kocaaslan x, Burak Furkan Bakıcı x, Cengizhan Üstündağ x, Erdin Kaynar xx, Sedat Sönmez xx, Suat Polat x, Furkan Aydın x, Fatih Tekin x, Duran Yılmaz xx, Hakan Beydilli x

Goller: Emrecan Tepedaş dk 27, Süleyman Koç dk 32 (Talas Anayurtspor) Duran Yılmaz dk 90 (Amarat Gençlikspor)

Kırmızı Kart: Emrah Arslan dk 90+3 (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:10 Kaynak: İHA

Kayhan, Ahmet Çıtak, Amarat, Talas, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Real Madrid Deplasmanda Espanyol'u 4 Golle Geçti Juventus, Lazio Deplasmanından 3 Puanla Döndü

İngiltere Federasyon Kupasında Chelsea, Sheffield Wednesday'i 3-0 Yendi Trabzonspor, Deplasmanda Sivasspor Engelini Geçemedi: 1-1
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 09:39:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Recep Birinci Amatör Küme B Grubu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]