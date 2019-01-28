Son Dakika Haberleri: Recep Birinci Amatör Küme B Grubu

Recep Birinci Amatör Küme B Grubu

1 saat önce

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubundan adım adım şampiyonluğa koşan Çamlıca Sağlıkspor, Meysuspor 7-1 ile geçerek liderliğini sürdürdü.

Recep Birinci Amatör Küme B Grubu, System.String[]
Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubundan adım adım şampiyonluğa koşan Çamlıca Sağlıkspor, Meysuspor 7-1 ile geçerek liderliğini sürdürdü.

Stat: Erkilet Stadı 2 No'lu Saha

Hakemler: Birtan Ekren xxx, Ömer Faruk Karaduman xxx, Okan Ceylan xxx

Çamlıca Sağlıkspor: Eren Kocaeren xxx, Harun Okan Yılmaz xxx, Mesut Dalkıran xxx, Murat Çağdaş Seçik xxx, Fikri Çiğ xxx, Eray Akyol xxx, Seçkin Maraşlı xxx, Ömer Gün xxx, Enbiya Kurtuluş xxx, Abdullah Çimen xxx, Salih Kamacı xxx

Meysuspor: Sefa Öksüm x, Mehmet Doğanx, A.Can Tek x,Yasin Burak Deniz x, Emrah Rslan x, Hakan Somuncu x, Tolga Cansu x, Volakn Aygur x, Serdar Durmuş x, Savaş Özdemir x, Mehmet Özdoğan x

Goller: Eray Akyol dk 6, Enbiya Kurtuluş dk 15-27-65, Abdullah Çimen dk 70, Salih KAmcı dk 83, Ömer Gün dk 85 (Çamlıca Sağlıkspor) Serdar Durmuş dk 8 (Meysuspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:55 Kaynak: İHA

Okan Yılmaz, Çamlıca, Spor
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