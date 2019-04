Recep Boyacıoğlu Mazbatasını Aldı

Boyacıoğlu, bugün saat 15.00'da MHP Kazımkarabekir ilçe başkanı İbrahim Bardakçı ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Karaman Adliyesi'ne geldi. Boyacıoğlu'nu, il başkanı Oktay Yılmaz'da yalnız bırakmadı. Hâkim Tekin Yiğit'ten mazbatasını alan Recep Boyacıoğlu, resmen Kazımkarabekir ilçe belediye başkanı oldu. Yiğit, Başkan Boyacıoğlu'na hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi. İlçeye geçmişten kopmadan geleceğe yenilikçi bir bakışla hizmet edeceklerini söyleyen Başkan Boyacıoğlu, ''Modern çağın bütün imkânlarını çalışma sahalarımızda ve hizmet noktasında kullanacağız'' dedi.

Yapacakları her hizmetin ilçeye uzun yıllar yeterli gelecek şekilde olacağını söyleyen Boyacıoğlu; ''Seçim süreci boyunca ilçenin eksikliklerini, ilçe halkının hayatını kolaylaştırmak adına düşüncelerimizi hemşerilerimize anlattık. Çözüm noktasında beklentiyi ve ihtiyacı karşılayacak projelerimizi detayları ile paylaştık. Şimdi bu kalıcı projelerimizi hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza başlayacağız. Hem ilçemizin kadim tarihi hem de her bir karışında atalarımızın izleri olan hatıraları korumakla yükümlüyüz. Bu vesileyle bütün ekip arkadaşlarımla birlikte bir an önce kolları sıvayıp işe koyulacağımızın bilinmesini isterim. İlçemize, hemşerilerimize hayırlı olsun'' diye söyledi.

Başkan Boyacıoğlu ile birlikte belediye meclis üyeleri de mazbatalarını aldı. MHP heyeti daha sonra Karaman MHP il başkanı aynı zamanda baro başkanı olan Oktay Yılmaz'la bir süre sohbet etti.