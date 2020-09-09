Recep Burak Yılmaz Manisa FK'da
Misli.com 2'nci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, Yılport Samsunspor'dan stoper Recep Burak Yılmaz ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı.
Misli.com 2'nci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, Yılport Samsunspor'dan stoper Recep Burak Yılmaz ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı. Takımın Afyonkarahisar kampına katılan Recep Burak, kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı. Sportif Direktör Taner Savut'un da yer aldığı imza töreninde konuşan 24 yaşındaki stoper, Manisa Futbol Kulübü'ne geldiği için mutlu olduğunu belirtti.
Son Dakika Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti Seminerde koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinaya alındı Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Mesut Özil'den dikkat çeken Tottenham göndermesi: Kupa kazanmak istemiyorsam giderim Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı İş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü İskelenin halatı koptu, 2 işçi ölümden döndü! O anlar kamerada Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler