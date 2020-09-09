Recep Burak Yılmaz Manisa FK'da

Misli.com 2'nci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, Yılport Samsunspor'dan stoper Recep Burak Yılmaz ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı. Takımın Afyonkarahisar kampına katılan Recep Burak, kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı. Sportif Direktör Taner Savut'un da yer aldığı imza töreninde konuşan 24 yaşındaki stoper, Manisa Futbol Kulübü'ne geldiği için mutlu olduğunu belirtti.