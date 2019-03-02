Son Dakika Haberleri: Recep Doğrul: "Şampiyon Olmak İstiyoruz"

Recep Doğrul: "Şampiyon Olmak İstiyoruz"

43 dakika önce

Tuzlaspor Başkanı Recep Doğrul, Fethiyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kalan maçlarımızı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Recep Doğrul:
Tuzlaspor Başkanı Recep Doğrul, Fethiyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kalan maçlarımızı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 24. haftasında Fethiyespor, sahasında Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Başkanı Recep Doğrul, "Şampiyonluk yolunda emin adımlarla gidiyoruz. Bugün Fethiyespor ile zorlu bir karşılaşma oynadık. Onlar da düşmemek için mücadele veriyorlar. Sahada güzel, centilmence bir mücadele oldu. Son dakikalarda yakaladığımız net bir pozisyon vardı, olmadı. Sonuçta 1 puanla ayrıldık. Şu anda da ligde en yakın rakibimizin 1 puan önündeyiz. Kalan maçlarımızı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Fethiyespor'a bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz. Yönetim, teknik heyet ve futbolcularımızla şampiyonluğa şampiyonluğa inanmış durumdayız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:14 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Spor
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