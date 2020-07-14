Recep Doğrusöz, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da!
Ligin tecrübeli oyun kurucularından 1.92 boyundaki Recep, geçen sezon 9.8 sayı, 2.8 asist, 2.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:59
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