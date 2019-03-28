Son Dakika Haberleri: Recep Gürkan: Bana 'Vatan Haini' Diyemezsiniz (2)

Recep Gürkan: Bana 'Vatan Haini' Diyemezsiniz (2)

1 saat önce

'ADLI MAKAMLAR SORUŞTURSUN'Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ortaya çıkan görüntülerine ilişkin yazılı açıklama yapan 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği, sert tepki gösterdi.

Recep Gürkan: Bana 'Vatan Haini' Diyemezsiniz (2), System.String[]
'ADLI MAKAMLAR SORUŞTURSUN'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ortaya çıkan görüntülerine ilişkin yazılı açıklama yapan 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği, sert tepki gösterdi. Bugün sosyal medyada, haber bültenlerinde yer alan 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait videoyu şaşkınlıkla izlendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Hain gecede darbeciler, milletimizin üzerine top ile mermi ile gelirken, vatan evlatları al bayrak ve bağımsızlık uğruna şehit olurken, gazi kalırken, birilerinin türkü barlarda 'Gündoğdu Marşı' söyleyip kadehler kaldırıp, haberimiz vardı ifadelerini şaşkınlıkla izlemekteyiz. Merak etmekteyiz ki '36 yıl önce bu geceyi yaşamıştık. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var' cümlesi neyi çağrıştırmaktadır. Hain darbe girişiminden haberi olanlar, neden devletimizin güvenlik güçlerine bunu bildirmemiştir. Bu konunun adli makamlarca soruşturulması yapılarak başta başta şehitlerimiz manevi ruhları olmak üzere, gazilerimiz ve kamuoyunun vicdanı ivedi şekilde rahatlatılmalıdır ve unutulmamalıdır ki bu vatan evlatları, cuntacılara, FETÖ'cülere, teröristlere ve onların iş birlikçilerine hiçbir zaman izin vermeyecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:39 Kaynak: DHA

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