Recep Gürkan Hakkında Suç Duyurusu

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Mansur Yavaş, "Balkon Konuşması Yapacak mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi

Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı