Son Dakika Haberleri: Recep'in ölümüne neden olmakla suçlanan doktorlara beraat
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Recep'in ölümüne neden olmakla suçlanan doktorlara beraat

1 saat önce

İZMİR'de, Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'un (5) öksürük şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açılan doktorlar M.D.Ö., E.A. ve E.B.Ç.K. hakkında beraat kararı verildi.

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İZMİR'de, Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'un (5) öksürük şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açılan doktorlar M.D.Ö., E.A. ve E.B.Ç.K. hakkında beraat kararı verildi.
Bornova'da yaşayan Murat- Asiye Işıksoy çifti, 2017 yılının Mart ayında, oğulları Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy'u öksürük şikayetiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan küçük çocuk, bir süre sonra fenalaşarak, yaşamını yitirdi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, çocuğun akciğer enfeksiyonu sonucu öldüğü belirlendi. Çocuklarının ölümünde doktorların ihmali olduğunu iddia eden Işıksoy çifti, acil serviste görev yapan doktorlar M.D.Ö., E.A. ve E.B.Ç.K.'den şikayetçi oldu. Konak Kaymakamlığı'nca doktorlar hakkında soruşturma izni verilmedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nce hazırlanan bilirkişi raporunda, doktorların kusurlu olduklarının belirtilmesi üzerine Işıksoy çifti, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1'inci İdari Dava Dairesi'ne itirazda bulunuldu. İtirazın yerinde görülmesinin ardından doktorlar hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açıldı.
İzmir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında tutuksuz sanıklar, katılmazken, tarafların avukatları da hazır bulundu. Sanık avukatları, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, müvekkillerinin çocuğun ölümünde kusurlarının olmadığını belirterek, beraatlerine karar verilmesi talebinde bulundu. Ailenin avukatı ise müvekkillerin çocuklarının ölümünde, sanıkların kusurlarının olduğunu iddia ederek, en ağır cezanın verilmesini talep etti.
Hakim, sanıklar E.A., E.B.Ç.K. ve M.D.Ö.'nün, travmatik olmayan pnömotoraks ve akciğer enfeksiyonu sonucu meydana gelen ölüm olayında kusur ve ihmallerinin bulunduğuna ilişkin mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini belirterek, beraatlerine karar verdi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:43 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Güncel
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