Son dakika haberi: RECEP İSİMLİ HASTALARIN EVRAKI KARIŞTI, ÖLDÜ SANDIKLARI BABALARI YERİNE BAŞKASINI TOPRAĞA VERDİLER - Son Dakika

Son dakika haberi: RECEP İSİMLİ HASTALARIN EVRAKI KARIŞTI, ÖLDÜ SANDIKLARI BABALARI YERİNE BAŞKASINI TOPRAĞA VERDİLER

08.04.2021 17:20

Gelen son dakika haberlerine göre ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Covid-19 hastası Recep Yılmaz (69), Yoğun Bakım Ünitesi'nde yer olmaması nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Covid-19 hastası Recep Yılmaz (69), Yoğun Bakım Ünitesi'nde yer olmaması nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz'ın sevki sırasında evrakı, aynı hastanede tedavi gören kanser hastası Recep Çelik'in evrakı ile karıştı. Hastaneye 'Recep Çelik' olarak yatan Yılmaz, aynı gün yaşamını yitirince, Çelik ailesine haber verildi. Babalarına ait olduğu düşündükleri cenazeyi alıp, aile mezarlığına defneden aile, 1 gün sonra hastane yönetiminin durumu bildirmesi ile şaşırdı. Aile, savcılık izni ile cenazenin mezardan çıkarılmasını bekliyor.

'Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Covid-19 hastası Recep Yılmaz'ın Yoğun Bakım Ünitesi'nde yer olmaması nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Yılmaz hastaneye sevk edildiği sırada evrakı, ÇOMÜ'de tedavi gören kanser hastası Recep Çelik'in evrakıyla karıştı. Bu nedenle Yılmaz, hastanede 'Recep Çelik' olarak kayda alındı. Recep Yılmaz, sevk edildiği akşam, yaşamını yitirdi. Yanlış evrak nedeniyle Yılmaz'ın ölümünün ardından Çelik'in ailesine haber verildi. Salı günü hastaneye Çelik ailesi, Recep Çelik'e ait olduğunu düşündükleri cenazeyi alıp, Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnetti.

Dün, Çelik'i arayan ÇOMÜ Hastane yetkilileri, durumu anlattı. Büyük şok yaşayan Çelik ailesi, hastaneye gittiklerinde babaları Recep Çelik'in yaşadığını gördü. Durumu savcılığa bildiren Çelik aliesi, mezarlıktaki Recep Yılmaz'ın cenazesinin çıkarılması için izin bekliyor.

'BİZİ ÇAĞIRDILAR BABANIZ YOĞUN BAKIMA GELİR GELMEZ ÖLDÜ DEDİLER'

Recep Çelik'in oğlu Hilmi Çelik, babasının huzurevinde yattığını ve rahatsızlanınca ÇOMÜ'ye kaldırıldığını belirterek yaşananları şöyle anlattı:

"Hastanede Yoğun Bakım Ünitesi'nde yer olmadığı için müşahede odasına aldılar. O sırada yakın yerlerdeki Yoğun Bakım Ünitelerinde de yer bulamadık. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ndeki ünitede bir yer boşalıyor. Babamın üzerine evrak düzenliyorlar, ama başka hastayı Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne götürüyorlar. O adam yoğun bakıma girer girmez ölmüş. Bizi çağırdılar, 'babanız yoğun bakıma gelir gelmez öldü' diye. Biz gittik, burada yapılacak bir şey var mı yok. 'Pazartesi günü gelin cenazenizi alın' dediler. Gittik, bize ölüm raporunu verdiler. Ölüm raporuna baktık, Recep Çelik üzerine düzenlenmiş. TC kimlik numarası da onun numarası. Fakat ölüm raporunda 'Covid-19' yazıyor."

'AMELİYATINA YERİNE BAKTIK VAR, HORTUM DELİĞİNE BAKTIK VAR'

Duruma itiraz ettiklerini belirten Hilmi Çelik, "Babamın Covid-19 olmadığını söyledik. Çünkü bu hastaneden çıkarken siz ona test yaptınız. Huzurevine dönüyor ya, testi negatifti. İki ay önce aşılarını da oldu. Bunu düzeltin. Düzeltmediler. Morga indik. Covid-19 olduğu için bizi yaklaştırmadılar. Uzaktan görebildiğimiz kadarıyla babamı ameliyatlı, nereye bakacağız ameliyat izine bakacağız. Baktık, o adam da ameliyatlı. Başka nereye bakacağız babamın yan tarafında hacet torbası var. Onun hortumu ve deliği var. Ona baktık, o adamda da var. Yüzünü dikkatli inceleyecek şekilde zaten yanına yaklaştırmadılar. Sardılar, aldılar, götürdüler. Mezarlıkta cenaze namazını kıldık. Kendileri defin işlemini yaptılar. Dini vecibelerini yerine getirdik" diye konuştu.

'SAVCILIĞA GİTTİK, MEZAR AÇILIP, ALINACAK'

Ertesi gün hastaneden aranıp, çağrıldıklarını ve cenazelerde karışıklık olduğunu söylediklerini kaydeden Çelik, "Hastaneye gittik, ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 5'inci katta 523 numaralı oda da 'Recep Çelik' isimli bir var. Gidip, bakın bu sizin babanız mı? Gittik baktık, babamız orada yatıyor. Babamın durumu da iyi değil, ama sağ. Biz şok olduk. Biz kimi gördük, evrak elimizde, ölüm raporu var. Recep Çelik'i gömdük. Bu kim? Bu da Recep Çelik, bizim babamız. Ama gömdüğümüz kim? Biz adamı aile mezarlığına gömdük. Savcılığa gittik, durumu bildirdik. Mezarı açmalarını, o meftayı oradan almalarını sahibine teslim etmelerini söyledik. Orada o meftanın sahipleriyle de tanıştık. Onlarda 2- 3 gündür hastalarını arıyormuş. Çanakkale'de hiçbir sağlık kuruluşunda kendi hastalarını bulamıyorlar. Normal yani biz defnettik onu. Savcılığı ifadelerimizi verdik, bekliyoruz. Mezarı açılacak, onu oradan alacaklar, mezarlığın başka yerine gömecekler. Bizim mezarımız boşalmış olacak. Savcılığa da söyledik, bu hatayı kim yaptıysa oda ceremesini çeksin."

BAŞHEKİM KARAAYVAZ: YANLIŞ HASTA SEVKİ YOK, EVRAK KARIŞMIŞ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muammer Karaayvaz, "Koronavirüs hastası Recep Yılmaz'ın Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilmesi gerekiyordu. Boş yer olduğu için bu hastayı da Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk etmeye karar verdik. Doğru hasta gidiyor, doğru tedavi uygulanıyor. Ama yanlış evrak gidiyor. Yanlışlık da buradan kaynaklanıyor. Tabi hastalarda da o kadar benzerlik var ki ikisi de ameliyatlı, ikisinin de kafasında kocaman ben var" dedi.

Son dakika haberi: RECEP İSİMLİ HASTALARIN EVRAKI KARIŞTI, ÖLDÜ SANDIKLARI BABALARI YERİNE BAŞKASINI TOPRAĞA VERDİLER
Son dakika haberi: RECEP İSİMLİ HASTALARIN EVRAKI KARIŞTI, ÖLDÜ SANDIKLARI BABALARI YERİNE BAŞKASINI TOPRAĞA VERDİLER
Son dakika haberi: RECEP İSİMLİ HASTALARIN EVRAKI KARIŞTI, ÖLDÜ SANDIKLARI BABALARI YERİNE BAŞKASINI TOPRAĞA VERDİLER
Son dakika haberi: RECEP İSİMLİ HASTALARIN EVRAKI KARIŞTI, ÖLDÜ SANDIKLARI BABALARI YERİNE BAŞKASINI TOPRAĞA VERDİLER

Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım, Koronavirüs, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: RECEP İSİMLİ HASTALARIN EVRAKI KARIŞTI, ÖLDÜ SANDIKLARI BABALARI YERİNE BAŞKASINI TOPRAĞA VERDİLER - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu Bugün toplanması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi Bugün toplanması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir Bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir "Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para isteyen Ece Erken, aldığı cevaplarla şaşkına döndü Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan dikkat çeken açıklama: Ramazan ayında ek tedbirler gelebilir Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan dikkat çeken açıklama: Ramazan ayında ek tedbirler gelebilir Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti

Son Dakika Haberleri
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
16:39 Erdal Özyağcılar, konuk olduğu programda yıllar önce usulsüzlük yaptığını itiraf etti
16:34 İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Meclis yerleşkesinde trafik kazası geçirdi
16:30 Tecavüze uğrayıp tarlaya gömülmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen eski eşe beraat kararı çıktı
16:23 Sakatlığı yüzünden bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girebilir
Çin Büyükelçiliği'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan yanıt: Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok Çin Büyükelçiliği'nin tehdidine Mansur Yavaş'tan yanıt: Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok         
18:28
Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na ekonomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na ekonomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde         
18:00
Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jerome Boateng için harekete geçiyor Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jerome Boateng için harekete geçiyor         
17:22
Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu         
17:14
Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor         
15:27
6 kişinin yaralandığı kavganın nedeni 'çocuğa cinsel taciz' çıktı 6 kişinin yaralandığı kavganın nedeni 'çocuğa cinsel taciz' çıktı         
14:56
Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi         
14:34
"Polis abiler bu berbat manzara için özür dilerim" diye mektup bırakıp kendini başından vurdu         
14:23
Koronavirüse yakalanan oyuncu Kalust Şalcıoğlu hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Kalust Şalcıoğlu hastaneye kaldırıldı         
13:57
Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim         
13:30
Market açılışında pes dedirten görüntüler! İndirim uğruna koronavirüs kurallarını hiçe saydılar Market açılışında pes dedirten görüntüler! İndirim uğruna koronavirüs kurallarını hiçe saydılar         
13:20
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı         
12:52
Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı         
12:04
ABD vatandaşına gelen yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yarattı: 1.7 milyon dolar ABD vatandaşına gelen yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yarattı: 1.7 milyon dolar         
11:44
Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak         
11:32
Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi         
10:51
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 18:38:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: RECEP İSİMLİ HASTALARIN EVRAKI KARIŞTI, ÖLDÜ SANDIKLARI BABALARI YERİNE BAŞKASINI TOPRAĞA VERDİLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei