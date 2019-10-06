Son Dakika Haberleri: Recep İvedik 6'nın fragmanı rekor kırdı
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Recep İvedik 6'nın fragmanı rekor kırdı

49 dakika önce

8 Kasım'dan itibaren vizyona girecek olan Recep İvedik 6'nın fragmanı 12 saatte 2.5 milyon kişi tarafından izlenerek, bir rekora daha imza attı.

Recep İvedik 6'nın fragmanı rekor kırdı, System.String[]

8 Kasım'dan itibaren vizyona girecek olan Recep İvedik 6'nın fragmanı 12 saatte 2.5 milyon kişi tarafından izlenerek, bir rekora daha imza attı.


Senaryosunu Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar'ın birlikte yazdığı, yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın üstlendiği filmde Recep İvedik bu kezKonya yerine yanlışlıkla Kenya'ya gidiyor. Yanlışlığı anladığı zaman çok geç olan ve her bulunduğu ortama 'uyum' sağlayan Recep İvedik, karşısına çıkan sorunları'kendi yöntemleriyle' çözüyor.


Togan Gökbakar, Recep İvedik, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:56 
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