 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Recep İvedik filmi gerçek oluyordu! Batman yerine Amsterdam uçağına binen yolcular şaşkına döndü - Son Dakika

Recep İvedik filmi gerçek oluyordu! Batman yerine Amsterdam uçağına binen yolcular şaşkına döndü

Ankara'dan Batman'a gidecek olan yolcular, ring aracının yanlış yönlendirmesi sonucu Amsterdam uçağına bindi. Kabin ekibi, durumu fark ederek "Batman'a seyahat edecek yolcular lütfen acele bir şekilde kendilerini kabin ekibine bildirsinler" anonsu ile yolcuları uyardı. Yolcuların şaşkınlığı video ile kayıt altına alınırken olay; Recep İvedik 6 filminde başrolün Konya yerine Kenya'ya gittiği sahneyi hatırlattı.

20.11.2023 11:14  - Güncelleme: 11:20

Recep İvedik 6 filminde başrolün, Konya yerine Kenya'ya gittiği sahne Ankara'da gerçek oluyordu. Ankara'dan Batman'a gidecek yolcuların ring aracı tarafından yanlışlıkla Amsterdam uçağı önünde indirilmesi ve yolcuların bu uçağa binmesi karışıklığa neden oldu.

ANONSLA FARK ETTİLER

Ankara'dan Batman'a gidecek olan yolcular ring aracının yaptığı hata nedeniyle Batman uçağı yerine Amsterdam uçağına bindi. Uçak içerisinde kabin ekibinin durumu fark ederek, "Batman'a seyahat edecek yolcular lütfen acele bir şekilde kendilerini kabin ekibine bildirsinler" anonsu ile uyarıldı.

YOLCULAR İNDİKTEN SONRA UÇAK HAVALANDI

Bu anonsları duyan yolcular şok oldu. Kabin ekibi Batman'a gidecek olan yolcuları birkaç kez anons ederek uçaktan indirdikten sonra uçak Amsterdam'a hareket etti.

Recep İvedik filmi gerçek oluyordu! Batman yerine Amsterdam uçağına binen yolcular şaşkına döndü

"BU DA BAŞIMIZA GELDİ"

Amsterdam'a seyahat eden bir yolcu, uçak içerisinde yaşanan sıra dışı anları kayıt altına aldı. Yolcu kayıt altına aldığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen yolcu, kayıt sırasında şunları söyledi; "Şu an Ankara-Amsterdam uçuşundayız. Ring arabalarıyla uçağın önüne geldik. Bebek arabasını verecekken ağabeyin biri 'Batman'a değil mi?' diye sordu. Bizde, ağabey ne Batman'ı bu Amsterdam uçağı deyince, ne Amsterdam'ı ben Batman'a gidiyorum' diye yanıt verdi. Şu anda uçağın içinde Batman Amsterdam yolcuları tamamen karışmış durumda. Bütün Batman yolcularını tek tek çağırıyorlar. Bu da başımıza geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Amsterdam, Ankara, Batman, Konya, Seyahat, 3. Sayfa, Sinema, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Seyahat Recep İvedik filmi gerçek oluyordu! Batman yerine Amsterdam uçağına binen yolcular şaşkına döndü - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Rezillik diz boyu! TikTok'ta yarı çıplak yayın açıp dakikalar içinde dünyaları kazandı
12:43 Faiz oranları artınca TL mevduatları 6,5 ayın zirvesine çıktı
12:04 Bakan Yerlikaya: Sağanak ve fırtınada 9 kişi yaşamını yitirdi
12:02 İsrail televizyon kanalından tüm dünyaya savaş tehdidi! Tek tek ülke saydı
12:00 Ebrar Karakurt, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını dövme yaptırdı
11:50 Dominik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetti
11:42 Eski Türkiye Güzeli Azra Akın, ikinci kez anne oluyor
11:24 Dolar haftaya yükselişle başladı! Kur 29 liraya koşuyor
11:14 Recep İvedik filmi gerçek oluyordu! Batman yerine Amsterdam uçağına binen yolcular şaşkına döndü
11:14 Ayasofya Camii'nde kedi sevdiği videosu milyonlarca izlenen vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı! Tepkisi yine gülümsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2023 13:10:31. #1.13#
SON DAKİKA: Recep İvedik filmi gerçek oluyordu! Batman yerine Amsterdam uçağına binen yolcular şaşkına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement