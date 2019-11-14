Son Dakika Haberleri: Recep İvedik'in halay türküsü
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Recep İvedik'in halay türküsü

6 saat önce

"Halayımız Bitmesin" türküsü, uzun yıllardır düğün ve kına eğlencelerinin vazgeçilmezi. Sadece Türkiye'de değil, Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede de eğlence organizasyonlarında çalınan bu türkü, "Recep İvedik" serisinin 6'ncı filmiyle yeniden gündeme geldi.

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"Halayımız Bitmesin" türküsü, uzun yıllardır düğün ve kına eğlencelerinin vazgeçilmezi. Sadece Türkiye'de değil, Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede de eğlence organizasyonlarında çalınan bu türkü, "Recep İvedik" serisinin 6'ncı filmiyle yeniden gündeme geldi.


"Halayımız Bitmesin", ilk 3 günde 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlenen  "Recep İvedik 6" filmine de damgasını vurdu.

Recep İvedik, Almanya, Türkiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:43 
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