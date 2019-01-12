Son Dakika Haberleri: Recep İvedik' Setinden Hatıra Bungalovlar Aşırı Yağışta Yıkıldı

Recep İvedik' Setinden Hatıra Bungalovlar Aşırı Yağışta Yıkıldı

34 dakika önce

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Longoz Ormanları'nda çekilen 'Recep İvedik 6' filminin tamamlanmasının ardından, bölgeye hatıra olarak bırakılan bungalov evler şiddetli yağışlara dayanamayarak yıkıldı.

Recep İvedik' Setinden Hatıra Bungalovlar Aşırı Yağışta Yıkıldı, System.String[]
BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Longoz Ormanları'nda çekilen 'Recep İvedik 6' filminin tamamlanmasının ardından, bölgeye hatıra olarak bırakılan bungalov evler şiddetli yağışlara dayanamayarak yıkıldı.

Şahan Gökbakar'ın, Recep İvedik' serisinin altıncı filminde, uçağın Afrika'nın ıssız bölgesine düşmesi sonrası başından geçen maceraların beyazperdeye taşıyacağı projesinin çekimleri, Karacabey'deki Longoz Ormanları'nda gerçekleştirildi. Bunun için, Longoz'da Afrika ortamı yaratmak isteyen Gökbakar, alana bungalov evler yaptırdı. Yaklaşık 100 bin TL harcama yapıldı, Çekimleri tamamlanan filminden geriye kalan set alanı Karacabey Belediyesi'ne hediye olarak bırakıldı. Set alanını merak edenler akın akın Longoz Ormanları'nı ziyaret etmeye başladı. Ziyarete gelenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ancak, Bursa'da etkili olan aşırı yağış bungalovları da etkiledi. Kar yağışı ve yağmurun ardından, bungalov evler yıkılarak, kullanılamaz hale geldi.

'Tüm Filmler Seyirci Rekoru' listesinin ilk 10 projesinde, Gökbakar'ın seride yer alan 4 yapımı bulunuyor. 'Recep İvedik 6' filmi 2019'un Şubat ayında vizyona girecek.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:15 Kaynak: DHA

Bursa, Recep İvedik, Kültür Sanat
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